Uciekał kradzionym autem, taranował radiowozy. Ma zarzuty i areszt

Mężczyzna, który uciekał autem przed warszawską policją, usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem do samochodu, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, niezatrzymanie się do kontroli drogowej i zmuszania funkcjonariuszy do zaniechania czynności.





Taranował radiowozy, uderzył w drzewo

Do pościgu doszło w nocy z poniedziałku na wtorek na Pradze Południe. Po godzinie 2 w rejonie Grenadierów i Majdańskiej policjanci chcieli zatrzymać do kontroli kierowcę jadącego osobowym mercedesem. Ten nie dostosował się do polecenia. Funkcjonariusze rozpoczęli więc pościg, jednocześnie wzywając dodatkowe posiłki.

"Mężczyzna uciekający mercedesem próbował staranować policyjne radiowozy. Uszkodził je, a sam uderzył w drzewo" - wspominają w komunikacie prasowym policjanci. Mimo to, kierowca auta wraz z towarzyszącą mu kobietą próbowali dalej uciekać. Policjanci z uszkodzonych radiowozów podjęli za nimi pościg pieszy. Przy Rondzie Wiatraczna zatrzymali 32-letniego mężczyznę oraz 35-letnią kobietę.



"Przeprowadzone na zawartość alkoholu badanie wykazało, że mężczyzna posiadał 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu, a jego pasażerka była pod jego wpływem" - podają policjanci. Oboje zostali przewiezieni do komisariatu. Tam wytrzeźwieli, po czym policja przeprowadziła z ich udziałem kolejne czynności.

Mercedes kradziony, para notowana

Jak czytamy w komunikacie, mercedes miał zostać skradziony w maju tego roku z Żoliborza. Policjanci ustalili też, że para była już wcześniej notowana.

Mężczyzna usłyszał łącznie cztery zarzuty: kradzieży z włamaniem samochodu, prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz zmuszania funkcjonariuszy publicznych do zaniechania czynności służbowych. Sąd zdecydował o zastosowaniu wobec 32-latka tymczasowego aresztu na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, w wyniku pościgu trzech policjantów zostało rannych i trafiło do szpitala. Odnieśli oni niegroźne obrażenia, które nie zagrażają ich życiu. Ponadto zostały uszkodzone policyjne radiowozy.

kw