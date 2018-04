Informacje

Jazda tyłem na Trakcie Brzeskim krzysiekwesola / Kontakt 24

"Kolejny nierozważny kierowca, który jechał pod prąd na Trakcie Brzeskim przy stacji benzynowej" - napisał na Kontakt 24 Krzysiekwesola.

Tyłem na wylotówce

Na dowód pokazał nagranie. Jak twierdzi, sytuacja został zarejestrowana w piątek, 27 kwietnia. Tuż u zbiegu Traktu Brzeskiego z Fabryczną,.

Na filmie widać samochód osobowy poruszający się skrajnie lewym pasem jezdni prowadzącej w kierunku miejscowości Zakręt. Dla kierowcy tego auta to jednak skrajnie prawy pas, bo jechał tyłem.

Nie wiadomo, dlaczego znalazł się przodem do kierunku jazdy. Na filmie widać za to, że powoli się cofa. Gdyby tego było, to ma jeszcze otwarty bagażnik.

ran/r