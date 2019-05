Informacje

Grochów, ulica Kobielska. Policjanci otrzymują sygnał od kobiety, która znalazła swojego sąsiada leżącego w mieszkaniu. Zeznała, że był związany, zakneblowany i prawdopodobnie pobity.

Z sejfu i zamrażalnika

"Na miejscu funkcjonariusze ustalili, że zawiadamiająca usłyszała dochodzące z lokalu sąsiada wołania o pomoc, zareagowała, drzwi były otwarte na podłodze leżał mężczyzna, któremu udzieliła pomocy i powiadomiła policję" - czytamy na stronie komendy z Pragi Południe.

50-letni Arkadiusz N. twierdził, że do mieszkania przyszli jacyś mężczyźni, którzy przedstawili się jako pracownicy ochrony. Miał otworzyć im drzwi, a ci mieli go zaatakować, związać, zakneblować i okraść. Zdaniem pokrzywdzonego z sejfu i zamrażalnika zginęło około 150 tysięcy złotych.

Przekonywał, że pieniądze należały do jego przyjaciela, u którego pracuje i od którego wynajmuje mieszkanie.

Policja zaznacza, że mężczyzna nie potrafił powiedzieć nic na temat napastników, przekonywał, że niewiele pamięta, bo od razu zamroczyły go uderzenia. Funkcjonariusze nabrali podejrzeń, że historia wyglądała zupełnie inaczej, a pokrzywdzony najprawdopodobniej kłamie.

"Bardzo szybko dotarli do osoby, która została przez rzekomego pokrzywdzonego zaangażowana do całego sfingowanego rozboju. Funkcjonariusze zatrzymali 27-letniego Patryka B., którego rola w tym zdarzeniu polegała na tym, że przyszedł do mieszkania kolegi, by zaaranżować napad, związać go, zakneblować i zabrać niewielką gotówkę, sam otrzymał za to prawdopodobnie kilkaset złotych" – informuje policja.

Zarzuty dla dwóch mężczyzn

50-latek nie zmieniał swojej wersji, złożył też w tej sprawie zawiadomienie i zeznania. Został jednak zatrzymany. Jak czytamy w komunikacie policji, kryminalni z dochodzeniowcami zebrali dowody świadczące o oszustwie. Według nich cała historia została wymyślona z powodu wcześniejszego przywłaszczenia pieniędzy znajomego.

Arkadiusz N. usłyszał zarzut przywłaszczenia 150 tysięcy złotych, powiadomienia o przestępstwie, którego nie było i składania fałszywych zeznań. Z kolei 27-letni Patyk B. odpowie za pomoc w przywłaszczeniu pieniędzy i posiadanie narkotyków, które miał przy sobie w chwili zatrzymania.

ran/b