18-latek odpowie przed sądem fot. archiwum TVN

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciw 18-latkowi, któremu prokuratura zarzuca atak, groźby i znieważenie strażników miejskich. Wciąż toczy się jednak postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Oskarżony twierdzi bowiem, że to on został przez nich brutalnie pobity.

W lipcu 18-latek usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy gróźb i użycia przemocy wobec strażników w trakcie interwencji.

- Zarzucamy Kacprowi S., że w dniu 17 grudnia 2017 roku wobec dwóch funkcjonariuszy straży miejskiej stosował groźby popełnienia na ich szkodę przestępstwa przeciw ich życiu lub zdrowiu. A także, wobec jednego z funkcjonariuszy, stosował przemoc polegającą na uderzeniu go w lewe oko, czym spowodował naruszenie czynności narządu ciała pokrzywdzonego na czas przekraczający siedem dni - informuje Marcin Saduś, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Drugi zarzut dotyczy znieważenia funkcjonariuszy w trakcie wykonywania przez nich czynności służbowych.

W piątek prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego Warszawa-Praga akt oskarżenia przeciwko Kacprowi S. Grozi mu do pięciu lat więzienia.

Dwie wersje zdarzeń

W tej sprawie prokuratura od początku badała dwie wersje zdarzeń. Kacper i jego rodzice twierdzą, że patrol zatrzymał go 300 metrów od domu, gdy przechodził przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Miał zostać zakuty w kajdanki i brutalnie pobity. Wiadomo, że trafił do szpitala z licznymi obrażeniami głowy, kręgosłupa, miednicy i genitaliów - tak wynikało z obdukcji.

Mundurowi przedstawiali to trochę inaczej. - Był agresywny, nie stosował się do poleceń i groził funkcjonariuszom i ich rodzinom - tłumaczyła w grudniu ówczesna rzeczniczka straży Monika Niżniak. - Będąc zamknięty w radiowozie, uderzał głową i kopał w kratę. Funkcjonariusze próbowali go uspokoić, bezskutecznie - dodawała.

Prokuratura nadal prowadzi postępowanie w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy. Nie ujawnia jednak informacji na temat ustaleń śledztwa. - Sprawy pozostają ze sobą w związku, ale prowadzą je dwaj różni prokuratorzy - zaznacza Saduś.

Odtworzenie grudniowych wydarzeń wymagało przesłuchania wielu świadków i skonfrontowania ich relacji. Jedną z podstaw do postawienia 18-latkowi zarzutów była opinia biegłego z zakresu medycyny sądowej dotycząca obrażeń odniesionych przez strażnika miejskiego.

Być może wkrótce dowiemy się, jaki będzie finał drugiego postępowania. Jak przekazał nam rzecznik prokuratury, zbliża się ono do końcowego etapu.

