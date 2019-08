Tuż przy stacji metra wyrósł krzak pomidora

Informacje

Przy stacji metra wyrósł... krzak pomidora Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Brukarze go ominęli, ktoś inny troskliwie podwiązał. Przy stacji metra Trocka wyrósł krzak pomidora. Mieszkańcy śmieją się z nowej odmiany "trockiego pomidora".



Krzak wyrósł tuż przy przejściu dla pieszych, znajdującym się przy budowanej stacji metra. Konkretnie chodzi o skrzyżowanie ulic Trockiej i Pratulińskiej.



"Tuż przy stacji metra na Targówku rośnie sobie okazały... pomidor. Brukarze troskliwie go ominęli układając kostkę, ktoś go też podwiązał do latarni - i zaraz będziemy mieli piękne targóweckie pomidorki!" - czytamy na stronie targowek.info.

Na miejsce pojechał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. - Faktycznie, tuż przy chodniku rośnie krzak pomidora, w sumie już całkiem spory. Został przywiązany do latarni, żeby spokojnie piął się w górę - opowiadał. - O ile, oczywiście, nikt mu w tym nie przeszkodzi - dodał.

Na gałązkach jest już nawet kilka zielonych owoców. - Ale nawet jak uda im się dojrzeć, to ja bym takiego pomidora nie miał odwagi zjeść - zastrzegł Szmelter. - Tu jest ruchliwa ulica. Na takie ołowiane warzywa lepiej się nie łakomić - stwierdził.

Jak to możliwe, że z bruku wyrasta roślina? - Brukarze zawsze wokół latarni czy słupów sygnalizacji świetlnej kładą taką mniejszą kostkę brukową. Tak jest i w tym przypadku: pomidor wyrasta z takich szpar pomiędzy jedną kostką, a drugą - opisywał Szmelter.

Nowa odmiana: pomidor Trocki?

Nasz reporter wobec pomidora wykazał pewną powściągliwość, natomiast mieszkańcy Targówka komentujący w mediach społecznościowych pomidorowe drzewko są mu bardziej przychylni.

"Piękna rzecz! Pomidor w wielkim mieście" - śmiała się Pati. Z kolei Aleksandra doceniła wrażliwość brukarzy i to, że oszczędzili roślinę.

"Już wiadomo, dlaczego ceny mieszkań tak poszły do góry" - drwił Michał, a Piotrek zasugerował: "Ładnie go ogrodzić, zebrać nasiona i na przyszły sezon rozsiać wokół stacji. To by było coś!".

Inny pomysł miała Ilona. "Po zbiorze dojrzałych owoców koniecznie pobierzcie z nich nasiona. Będą na przyszły rok, a taką "odmianę" rzeczywiście nazwijcie Targówek albo np. Pomidor Trocki" - zaproponowała.



Natomiast Mariusz odniósł się do popularnej, dziecięcej gry i napisał: "Kiedy otwarcie stacji? POMIDOR".

1/8 Pomidory przy stacji metra fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 2/8 Pomidory przy stacji metra fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 3/8 Pomidory przy stacji metra fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 4/8 Pomidory przy stacji metra fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 5/8 Pomidory przy stacji metra fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 6/8 Pomidory przy stacji metra fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 7/8 Pomidory przy stacji metra fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 8/8 Pomidory przy stacji metra fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl















Podziel się: Bądź na bieżąco:







mp