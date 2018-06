Turkawka nie wypłynie na Wisłę

Informacje

Prom Turkawka fot. ZTM

Turkawka do odwołania nie wypłynie na Wisłę. Powód? Zbyt niski stan wody.



Promem można przedostać się z Łomianek do Nowodworów i z powrotem. Mieści 21 osób i tyle samo rowerów, jednak czasowo nie można wypłynąć nim w rejs.





Informacje Boa wygrzewał się nad Wisłą Straż miejską zawiadomił na numer alarmowy zaniepokojony wędkarz. - Na kamieniu tuż przy brzegu Wisły wygrzewa się ponad dwumetrowy wąż - zaalarmował. WIĘCEJ »

Warszawskie Linie Turystyczne

"W związku z niskim stanem wody na Wiśle do odwołania zawieszone zostało kursowanie promu Turkawka" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.Jak dodał, rejsy zawieszone są do odwołania.

Przypomnijmy, do 16 września Warszawskie Linie Turystyczne bezpłatnie łączą brzegi pływając na trzech innych trasach:

- Cypel Czerniakowski – Saska Kępa (21 osób + 21 rowerów)

- Most Poniatowskiego – Stadion Narodowy/plaża Poniatówka (21 osób + 21 rowerów)

- Podzamcze – ZOO/plaża Rusałka (40 osób + 40 rowerów)

Promy do 30 czerwca pływają tylko w soboty, niedziele i dni świąteczne. Od 1 lipca do końca sierpnia również w dni powszednie, natomiast od 1 do 16 września – w soboty i niedziele.

Kursy do Serocka

Powróciły również rejsy do Serocka. Statek w czerwcu pływa w soboty, niedziele i święta. W lipcu i sierpniu w piątki, soboty i niedziele (dodatkowo 15 sierpnia), a we wrześniu w soboty i niedziele.

Pisaliśmy też o legalnym piciu alkoholu nad Wisłą:

Tak w marcu wyglądała plaża Tak w marcu wyglądała plaża Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Tak w marcu wyglądała plaża Piwo na bulwarach jest już legalne Piwo na bulwarach jest już legalne TVN24

Piwo na bulwarach jest już legalne Rada miasta o alkoholu na bulwarach Rada miasta o alkoholu na bulwarach TVN24

Rada miasta o alkoholu na bulwarach Tak w marcu wyglądała plaża Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl



kz