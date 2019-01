Informacje

Przebudowa dworców i stacji, zwiększenie przepustowości, tunel pod Zachodnim. Polskie Linie Kolejowe zdradziły szczegóły planowanej przebudowy linii średnicowej.

Modernizacja linii średnicowej zacznie się od przebudowy Dworca Zachodniego. Przetarg na prace budowlane zostanie ogłoszony do połowy tego roku - poinformował prezes PKP PLK Ireneusz Merchel.

- Najpierw będziemy modernizować stację Warszawa Zachodnia, gdzie jeszcze w tym roku ogłosimy przetarg na realizacje robót. Założenie jest takie, że przetarg ogłosimy do końca pierwszego półrocza, w drugim kwartale - powiedział Merchel.

Nowy węzeł przesiadkowy

W ramach przebudowy Warszawy Zachodniej zakładane jest stworzenie tunelu pod torami kolejowymi. Ma nim przebiegać nowa trasa tramwajowa prowadząca z Woli do Wilanowa. Przebudowane mają zostać wszystkie perony. W efekcie w obrębie stacji kolejowej ma do 2022 roku powstać nowoczesny węzeł przesiadkowy.

Prezes PKP PLK zapewnił, że przed wyborem ostatecznego harmonogramu prac spółka przeprowadzi konsultacje z władzami miasta, z warszawskimi tramwajami i metrem, aby nie sparaliżować ruchu w stolicy.

Dodał, że wybór wariantu realizacyjnego dla przebudowy warszawskiej "średnicy" nastąpi po przeprowadzeniu analizy w ramach PKP PLK we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Będą też konsultacje ze spółką PKP SA i spółką Xcity Investment, która zajmuje się komercyjnym wykorzystaniem nieruchomości kolejowych.

Merchel powiedział, że w drugiej kolejności na średnicy będzie modernizowana Warszawa Wschodnia, następnie stacja Powiśle, Warszawa Śródmieście i Warszawa Centralna.

Przejedzie więcej pociągów

- Najważniejsza i największa przebudowa będzie przeprowadzona na przystanku Warszawa Śródmieście, który planujemy zamienić na stację. Tutaj zamiast dwóch torów będą cztery tory, po dwa w każdym kierunku - dodał prezes.

Merchel podkreślił, że PKP PLK nie zamierza zmieniać przebiegu linii średnicowej. - Moim zdaniem jest to bardzo istotne, natomiast zamierzamy podwyższyć przepustowość - stwierdził.

Prezes wyjaśnił, że na linii przeznaczonej dla ruchu aglomeracyjnego, przepustowość na odcinku od Warszawy Wschodniej do Warszawy Zachodniej zostanie zwiększona z 14 do 24 pociągów na godzinę. - Pokazuje to, że po zakończeniu modernizacji będziemy mogli przewieźć o 50 procent, więcej pasażerów – dodał Merchel.

Kolejowa linia średnicowa biegnie pod ziemią przez centrum Warszawy w linii wschód - zachód.

Zobacz materiały o wymianie taboru i trasie tramwaju, która ma przebiegać pod peronami Dworca Zachodniego:





