"Tu liczba kuratorów to rekord". Komisja zbada Skaryszewską

Tak wyglądał protest lokatorów ze Skaryszewskiej Artur Węgrzynowicz/ tvnwarszawa.pl

We wtorek komisja weryfikacyjna zbada zwrot kamienicy przy Skaryszewskiej 11, zreprywatyzowanej w 2015 roku. W sprawie pojawiło się kilku kuratorów, zaś lokatorzy skarżyli się na swoją sytuację po przejęciu budynku przez nowych właścicieli.

Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Prokuratury Krajowej przy Rakowieckiej. Początek planowany jest na godzinę 10.

Lista świadków

Rzecznik komisji Oliwer Kubicki poinformował, że jako świadkowie zostali wezwani: lokatorzy; Przemysław Skorupka - radca prawny i kurator ustanowiony dla osób nieznanych z miejsca pobytu, Tomasz Hoffmann - reprezentant spółki Skaryszewska 11, Tomasz Kucharski - burmistrz dzielnicy Praga Południe oraz Justyna Wójcik - urzędniczka ratusza, główny referent sprawy.

Członek komisji weryfikacyjnej Sebastian Kaleta powiedział, że komisja zdecydowała się zbadać sprawę Skaryszewskiej 11, ponieważ prosili o to mieszkańcy. Podkreślał, że skarżą się oni na swoją sytuację w budynku po reprywatyzacji. W sprawie pojawili się ponadto kuratorzy dla sześciu osób w różnym wieku, nieznanych z miejsca pobytu.

"Dotychczasowy rekord"

- To jest dotychczasowy rekord, jeżeli chodzi o liczbę kuratorów w jednej sprawie. Ratusz nie uczynił nic, by wstrzymać reprywatyzację, mimo że nie było osób, które były uprawnione do zwrotu - podkreślił Kaleta.

Decyzją z końca 2015 roku urzędnicy miejscy ustanowili prawo użytkowania wieczystego do Skaryszewskiej 11 na rzecz nowego właściciela, a w 2016 r. dzielnica Praga Południe orzekła o przekształceniu tego prawa w prawo własności. Nowy właściciel po odzyskaniu nieruchomości sprzedał ją prywatnej firmie.

O problemach lokatorów ze Skaryszewskiej 11 pisaliśmy na tvnwarszawa.pl nie raz. Głośny protest odbył się w październiku 2016 roku.

Jego organizatorem było Stowarzyszenie Lokatorów "Piętro Wyżej". Skarżyli się m.in. na podwyżki czynszów. - Nowy właściciel nie przepisał na siebie umowy na energię, przez ponad miesiąc lokatorzy byli bez światła na klatce i przed budynkiem. Codziennie sprawdzali, czy mają wodę w kranie - wyliczali protestujący. Wspierał ich m.in. Piotr Ikonowicz z Ruchu Sprawiedliwości Społecznej.

O problemach lokatorów tego budynku mówiła nam kilkanaście miesięcy temu Magdalena Młochowska, pełnomocniczka miasta do spraw pomocy lokatorom. - Nowy właściciel nie rozmawia z mieszkańcami tak, jak oni by tego chcieli. Nie podał im numeru konta, nie mają gdzie przelewać pieniędzy, więc boją się, że kiedy nie będą płacić czynszu, dostaną wypowiedzenie umowy najmu. Pomogliśmy im napisać wniosek do sądu o założenie depozytu. Aby płacili te opłaty i nie było co do tego żadnych wątpliwości - opisywała.

Komisja badała Łochowską

Rozpatrzenie reprywatyzacji nieruchomości przy Skaryszewskiej 11 będzie drugą sprawą, którą zajmie się w 2018 roku komisja weryfikacyjna. W połowie stycznia komisja badała sprawę Łochowskiej 38 na Pradze Północ.

