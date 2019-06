Informacje

Nowe tablice staną w Warszawie na 500. i 501. kilometrze Wisły (znajdują się w okolicach ulic Romantycznej i Sitowie) oraz przy Jeziorku Kamionkowskim w Parku Skaryszewskim, a także na Narwi w Ostrołęce, w Markach przy stawie Kruczek oraz Michalinku (pow. płoński) przy wyrobisku pożwirowym.

Miejsca zostały wytypowane przez wojewódzką i stołeczną komendy policji.

- Chłodzenie się w taką pogodę jest celowe, natomiast trzeba to robić rozsądnie, kąpać się w miejscach, które są do tego przeznaczone, są pod ochrona ratowników czy też funkcjonariuszy, a unikać miejsc które są nieznane - mówił wicemarszałek województwa Wiesław Raboszuk.

Patrole na dzikich kąpieliskach

Podkomisarz Justyna Stanik-Rybak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podkreśliła, że wybierając miejsca wypoczynku nad wodą należy zwracać szczególna uwagę, czy są strzeżone przez ratownika WOPR.

- Oznaczanie miejsc szczególnie niebezpiecznych poprzez tablice "czarny punkt" wodny jest bardzo ważne, ponieważ jest to informacja, która - być może - wielu osobom da do myślenia i spowoduje uruchomienie wyobraźni, że jest to miejsce, gdzie nie powinno się korzystać z kąpieli - powiedziała Stanik-Rybak.

Dodała, że miejsca dzikich kąpielisk w okresie letnim są patrolowane przez policję. Podkreśliła, że zgodnie z przepisami osoby kapiące się w takich miejscach są upominane, zaś - w zależności od okoliczności - policja podejmuje wobec nich określone kroki.

Alkohol i brawura

Rzecznik komendanta stołecznego policji komisarz Sylwester Marczak w rozmowie z dziennikarzami podkreślił, że znaczna część utonięć jest związana z alkoholem i brawurą. Zaapelował do rodziców, by w czasie letniego wypoczynku nad wodą nie pozostawiali dzieci bez opieki.

Jak poinformował samorząd województwa mazowieckiego, w 2018 roku na Mazowszu doszło do 68 utonięć - zginęło 27 kobiet i 41 mężczyzn.

W związku z dużą liczbą utonięć zbiorniki wodne w całej Polsce będą patrolowane z udziałem łodzi przez prawie 600 specjalnie przeszkolonych policjantów. Z kolei w pobliże zbiorników wodnych będą kierowane dodatkowe patrole piesze, zmotoryzowane i rowerowe, a także konne. Do patrolowania tych miejsc będą także wykorzystywane policyjne śmigłowce. Szymczyk powiedział, że policyjne patrole są wyposażane w tzw. rzutki ratunkowe, których kupiono dotychczas około półtora tysiąca.

Mapa nowych "czarnych punktów" fot. Komisariat Rzeczny Policji

