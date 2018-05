Informacje

Warszawska policja skieruje do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetów posłom, którzy podczas Marszu Wolności odpalili race - poinformował we wtorek rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji. Chodzi o Andrzeja Halickiego i Sławomira Neumana z PO.



Sylwester Marczak pytany przez PAP, czy stołeczna policja zajmuje się sprawą parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej, którzy odpalili race w czasie Marszu Wolności, zorganizowanego 12 maja przez PO, Nowoczesną i KOD odpowiedział: "Prowadzone są czynności w związku z użyciem rac w czasie zgromadzenia. W powyższej sprawie będziemy kierować do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu dwóch posłów".

Zbierają materiały

O sprawę rzecznika KSP pytała również reporterka TVN24.

- Mówimy o zgromadzeniu całości materiału, który możemy znaleźć między innymi w mediach, który możemy znaleźć na różnego rodzaju portalach społecznościowych, ale także informacji związanych z przesłuchaniem chociażby policjantów biorących udział w zabezpieczeniu wspomnianego marszu – wyjaśnił Marczak.



Doprecyzował, że czas na skierowanie wniosku o uchylenie immunitetu przyjdzie pod koniec maja lub na początku czerwca. Dodał, że oprócz wykonywanych przez policję czynności ważna jest opinia marszałka Sejmu.

Pytany o parlamentarzystów, stwierdził: "kiedy będziemy już mieli wszystkie czynności wykonane, w momencie, kiedy będziemy mieli już złożony wniosek, wtedy będziemy się wypowiadać już o konkretach".

Jak podał portal tvp.info, chodzi o posłów Platformy Obywatelskiej Andrzeja Halickiego i Sławomira Neumana, którzy mieli podczas Marszu Wolności występować z odpalonymi racami. Halicki na Twitterze opublikował zdjęcie, na którym on i Sławomir Neumann trzymają zapalone race.

Dziękuję, że byliście dzisiaj na #MarszWolności‼️

Wolność, równość, demokracja‼️



Jeszcze będzie normalnie.... ;) pic.twitter.com/yfXIR1mOqS — Andrzej Halicki (@AndrzejHalicki) 12 maja 2018

Marsz Wolności odbył się 12 maja w Warszawie. Uczestnicy trzymali flagi UE i Polski, sztandary partyjne, niebieskie balony z napisem "marsz wolności". Mieli transparent z napisem: "ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie... Jarku". Skandowali hasła: "wolność, równość, demokracja" oraz "zjednoczona opozycja".

- Będziemy walczyć o wolność, godność, demokrację, konstytucję, niezawisłość Trybunału Konstytucyjnego, niezawisłość sądów i Polskę w Europie - mówił lider PO Grzegorz Schetyna.

PAP/ran/r