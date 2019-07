Trzylatek sam wyszedł z przedszkola. Kolejny taki przypadek

Informacje

Policja bada sprawę dziecka, które wyszło z placówki fot. Shutterstock

Policja bada sprawę dziecka, które w środę samodzielnie wyszło z jednego z prywatnych przedszkoli na Ursynowie. Na szczęście zostało odnalezione kilkaset metrów od placówki. Firmie, która ją prowadzi, taka sytuacja nie zdarza się jednak po raz pierwszy.

Do zdarzenia doszło 24 lipca.

Informacje Miał dwie legitymacje ze swoim zdjęciem. "Uciekł z domu dziecka" Na bulwarach wiślanych strażnicy miejscy natknęli się na młodego mężczyznę z rozbitą głową. Gdy chcieli ustalić jego tożsamość, okazało się,... WIĘCEJ »

- Około 13 otrzymaliśmy informację od pracownicy jednego z przedszkoli na Ursynowie, że kilka minut wcześniej z placówki wyszedł trzyletni chłopiec, prawdopodobnie bez butów – powiedział Robert Koniuszy z komendy rejonowej policji.

Jak zaznacza, podano rysopis i ubiór dziecka i na tej podstawie funkcjonariusze "w ciągu pięciu minut znaleźli chłopca w parku, kilkaset metrów od placówki". - Dziecko zostało przekazane mamie, bez uszczerbku, całe i zdrowe - zaznacza Koniuszy.

Policja prowadzi dalsze czynności. Koniuszy podkreśla, że sporządzona została dokumentacja, a funkcjonariusze będą wyjaśniać, "kto i czy w ogóle dopuścił się przestępstwa z artykułu 160 kodeksu karnego, czyli narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu".

Nie pierwszy raz

Nieoficjalnie ustaliliśmy, że chodzi o jedno z prywatnych przedszkoli przy al. KEN. Zadzwoniliśmy tam.

- Jeden z nauczycieli poinformował mnie, że, sprawując opiekę nad dzieckiem, doprowadził do niebezpiecznej sytuacji. Podjąłem decyzję o zawieszeniu go w obowiązkach do czasu wyjaśnienia sytuacji. To nastąpi w przyszłym tygodniu, jak wrócę do Warszawy - zapowiedział w rozmowie z tvnwarszawa.pl Krzysztof Olędzki, który prowadzi kilka przedszkoli na Ursynowie.

To nie pierwszy taki przypadek w prowadzonych przez niego placówkach.

W styczniu 2016 roku z przedszkola na Kabatach na ulicę wyszedł trzyletni Mikołaj. Była zima. Dziecko bez kurtki i butów dotarło niemal do ruchliwego skrzyżowania al. KEN z Wąwozową. Zatrzymała go mieszkanka pobliskiego osiedla. Olędzki oskarżył ją potem o... porwanie. Ostatecznie sam stanął przed sądem. Proces wciąż trwa.

Z kolei policja podaje teraz, że podobne zgłoszenie, także z placówki prowadzonej przez Olędzkiego, miała jeszcze w 2017 roku. - Prowadziliśmy czynności, ale zakończyło się odmową wszczęcia śledztwa z uwagi na brak znamion przestępstwa - przekazał nam Robert Koniuszy.

Jak ustaliliśmy, w tym ostatnim przypadku również chodziło o aleję KEN.

CZYTAJ TEŻ o sprawie dwulatka zamkniętego w pralce:

mp/ran/r