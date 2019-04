Trzy stacje metra były zamknięte po wypadku

Informacje

Kobieta wpadła pod pociąg metra na stacji Centrum. Były utrudnienia w kursowaniu podziemnej kolejki. Stacja, na której doszło do wypadku, oraz Świętokrzyska i Ratusz-Arsenał zostały zamknięte przez około dwie godziny.

Jak podawał Paweł Siedlecki z Metra Warszawskiego, wypadek miał miejsce na torach w kierunku Kabat.

- Było to zdarzenie z udziałem pasażera. Nie wiemy jeszcze, jaki jest stan poszkodowanej osoby, jest na to za wcześnie. Policja prowadzi swoje czynności - relacjonował Siedlecki. I dodał, że poszkodowana osoba została zabrana do karetki.

Michał Konopka ze straży pożarnej sprecyzował, że w zdarzeniu wzięła udział kobieta. - Została uwięziona pod pociągiem. Była przytomna, gdy wyciągali ją strażacy. Została przez nich przekazana do karetki. To była szybka akcja - opisywał.

Były utrudnienia w kursowaniu pierwszej linii. Zamknięte zostały stacje Centrum, Świętokrzyska i Ratusz-Arsenał. Uruchomiona została zastępcza linia autobusowa.



