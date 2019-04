Informacje

1/2 Zamknięta stacja Centrum fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl 2/2 Zamknięta stacja Centrum fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl



Jak podaje Paweł Siedlecki z Metra Warszawskiego, wypadek miał miejsce na torach w kierunku Kabat. - Było to zdarzenie z udziałem pasażera. Nie wiemy jeszcze, jaki jest stan poszkodowanej osoby, jest na to za wcześnie. Policja prowadzi swoje czynności - relacjonuje Siedlecki. I dodaje, że uczestnik zdarzenia został zabrany do karetki.

Jak podaje Zarząd Transportu Miejskiego, stacja Centrum została zamknięta. Metro kursuje w pętlach na dwóch odcinkach: Politechnika - Kabaty i Młociny - Dworzec Gdański.

Uruchomiona została autobusowa linia zastępcza kursująca na trasie: pl. Wilsona 07 - Mickiewicza - Andersa - Marszałkowska - Waryńskiego - Metro Politechnika.

Autobusy zatrzymują się przy stacjach metra.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o problemach w łączniku II linii metra:



Naprawa ruchomych schodów Naprawa ruchomych schodów Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Naprawa ruchomych schodów Wtorkowe problemy w łączniku dwóch linii metra Wtorkowe problemy w łączniku dwóch linii metra Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Wtorkowe problemy w łączniku dwóch linii metra Ruchome schody w łączniku metra Ruchome schody w łączniku metra Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Ruchome schody w łączniku metra Przejście przez łącznik (nagranie przyspieszone 2x) Przejście przez łącznik (nagranie przyspieszone 2x) Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Przejście przez łącznik (nagranie przyspieszone 2x) Przejście z I na II linię metra Przejście z I na II linię metra Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Przejście z I na II linię metra Naprawa ruchomych schodów Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl