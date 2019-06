Informacje

1/2 Kilka osób wpadło do zbiornika fot. Lech Marcinczak / tvnwarszawa.pl 2/2 Kilka osób wpadło do zbiornika fot. Lech Marcinczak /tvnwarszawa.tvn24.pl



Na ulicy Wólczyńskiej trzy osoby wpadły do zbiornika na nieczystości. - Zostały przewiezione do szpitala - poinformowała policja.



Do zdarzenia przy ulicy Wólczyńskiej na Bielanach, na terenie zakładu utylizacyjnego.

W miejscu składowiska odpadów jest zbiornik nieczystości około 10 metrów sześciennych. Wpadły do niego trzy osoby.

- Zbiornik na nieczystości był pusty, ale utrzymywał się w nim gaz przy dolnej części zbiornika - poinformował Szymon Kisieliński ze straży pożarnej.



- Jedna pani czyściła zbiornik, dwie inne osoby przyszły jej z pomocą - podała Ewa Szymańska z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji - Te trzy osoby wpadły do zbiornika, z którego wydzielał się gaz. Zostały przewiezione do szpitala pod kątem pod kątem podtrucia - wyjaśniła.

