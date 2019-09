Trzy nowe stacje już działają. "Dominują beton i metal"

Informacje

Długo oczekiwany północno-wschodni odcinek II linii metra jest już otwarty. Mieszkańcy Targówka na podziemną kolejkę czekali ponad trzy lata.

Po wschodniej stronie miasta II linię metra rozbudowano o trzy stacje: Szwedzka, Targówek Mieszkaniowy i Trocka. Jej oficjalne wydłużenie odbyło się w samo południe w niedzielę 15 września.

- Otwarcie trzech nowych stacji spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców Warszawy. Przybyli licznie, całymi rodzinami - relacjonował Tomasz Zieliński z tvnwarszawa.pl.

Pierwszy pociąg w kierunku Ronda Daszyńskiego odjechał minutę po godzinie 12 ze stacji Trocka. W inauguracyjny przejazd, oprócz mieszkańców, wybrali się przedstawiciele rządu, władz miasta, Komisji Europejskiej, samorządu oraz dziennikarze.

10 stacji w niespełna 20 minut

Nowy północno-wschodni odcinek metra obejmuje trasę o długości nieco ponad trzech kilometrów. Jego początkiem są tory za ostatnią stacją odcinka centralnego Dworzec Wileński.

Pierwsza stacja na rozbudowanej linii M2 to Szwedzka, zlokalizowana pod ulicą Strzelecką, po wschodniej stronie Stalowej. Jej długość to 135 m.

Środkowa stacja, czyli Targówek Mieszkaniowy wybudowana została pod skrzyżowaniem ulicy Pratulińskiej z Ossowskiego. Po północnej stronie Ossowskiego znajduje się łączący się ze stacją jednokondygnacyjny, podziemny obiekt komory rozjazdów. Całość ma blisko 300 m długości.

Ostatnia ze stacji na rozbudowanym odcinku to Trocka o długości 450 m, do której przynależą tory odstawcze. Zlokalizowana jest wzdłuż ulicy Pratulińskiej, pod skrzyżowaniem Pratulińskiej i Trockiej.

Przejazd całą linią metra M2 ze stacji Trocka na rondo Daszyńskiego ma potrwać niecałe 20 minut.

Stonowane kolory, beton i metal

- Perony wszystkich trzech stacji wyglądają podobnie. Ich wystrój utrzymany jest w stonowanej biało-szarej kolorystyce. Dominują beton i metal. Pasażerowie mogą tu skorzystać z ławek, wykonanych z metalowych prętów. Latem to rozwiązanie może okazać się niewygodne - opisuje Zieliński.

Jak zauważa, jedną z nowości jest sposób wykonania infrastruktury, która ma ułatwiać korzystanie z metra osobom niedowidzącym i niewidomym. Dotychczas stosowane metalowe listwy prowadzące były śliskie. Nasi czytelnicy wielokrotnie alarmowali nas, że dochodzi przez nie do niebezpiecznych sytuacji.

- Tego typu udogodnienia dla osób niewidomych są nowością. Wypustki prowadzące w podłodze nie są metalowe. Są prawdopodobnie wykonane z kamienia lub tworzywa sztucznego. Mają też nieco inny kształt. Nie są opływowe, lecz bardziej kanciaste. Dzięki temu, nie będzie można się na nich tak łatwo poślizgnąć - mówi nasz reporter.

Teren wokół wejść do nowych stacji został również uprzątnięty na niedzielne otwarcie. - Ich otoczenie wygląda czysto i schludnie. Pasażerowie wychodzący przez jedno z wyjść ze stacji Szwedzka trafią na ciekawy widok. Naprzeciwko wyjścia stoi stara kamienica. Jej elewacja jest zniszczona, brakuje niektórych okien. Ten widok stanowi ogromny kontrast z nowoczesną i elegancką konstrukcją stacji - zauważa.

Wymieniali się dokumentami

Umowę na budowę tego odcinka z włoską firmą Astaldi podpisano w marcu 2016 roku. Opiewała na ponad miliard złotych. Prace przy nowych stacjach II linii metra zostały ukończone w maju 2019 roku, jednak już w styczniu tego roku reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz przejechał z kamerą nowym odcinkiem metra.

W czerwcu przeprowadzona została próba ewakuacji przez strażaków, mająca być jednym z ostatnich testów w ramach procesu odbiorów.

Na ostateczną decyzję w sprawie odbioru miasto musiało jednak czekać przez kolejne trzy miesiące, bo metro i wojewoda wymieniali się pismami. Tuż po zakończeniu prac w maju, wykonawca, czyli włoska firma Astaldi przekazała ratuszowi komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia procedury końcowych odbiorów inwestycji. Odpowiadało za nie Metro Warszawskie, które jest inwestorem zastępczym.

Na początku lipca wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera poprosił jednak o uzupełnienie dokumentacji, ponieważ dopatrzył się braków i nieścisłości w dokumentach dotyczących wszystkich trzech stacji i jednej wentylatorni na Targówku. Dotyczyły one między innymi: oświadczeń kierowników budowy, protokołów badań i sprawdzeń, rysunków w projekcie budowlanym zawierających zmiany wprowadzone podczas realizacji inwestycji.

Pasażerowie mogą korzystać od 15 września

Na początku sierpnia informowaliśmy, że pracownicy Metra Warszawskiego, w tym dyżurni, ochrona i służby technicznie codziennie stawiają się do pracy na gotowych stacjach, jednak niewiele z tego wynikało, bo trzy nowe stacje nie były formalnie oddane do użytku, a więc nie mogli korzystać z nich pasażerowie.

5 września pociągi przejechały wreszcie po całej trasie, co miało być elementem szkolenia maszynistów i testem służącym do ostatnich korekt rozkładu. Osiem dni później ostatecznie zostało wydane pozwolenie na użytkowanie przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, a pasażerowie pierwszy raz wsiedli do nowej kolejki w niedzielę, 15 września.

Cała druga linia metra ma powstać przed 2023 rokiem. Wszystkie odcinki M2 obecnie są w budowie lub trwa postępowanie zmierzające do podpisania umów z wykonawcami.

W związku z uruchomieniem trzech nowych stacji M2, zmianom ulegnie kursowanie autobusów komunikacji miejskiej, o czym informowaliśmy na tvnwarszawa.pl.

