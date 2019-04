Trzy nowe budynki i otwarty kampus. Tak się zmieni SGH

Informacje

Kampus SGH fot. SGH

Trzy nowe budynki, plac przed budynkiem Szkoły Głównej Handlowej i nowe przejście przez aleję Niepodległości. Uczelnia chce zmienić kawałek Starego Mokotowa, ale najpierw potrzebna jest zmiana planu zagospodarowania. Machina dopiero ruszyła.

- Wiemy, że nie możemy zaburzyć istniejącego ładu architektonicznego - zapewnia Marcin Dąbrowski, kanclerz SGH.

Mowa o planach, jakie uczelnia ma odnośnie kampusu znajdującego się pomiędzy Rakowiecką, aleją Niepodległości i Batorego. O planowanych zmianach i wizjach na zagospodarowanie terenu można było przeczytać już kilka lat temu, jednak jakiś czas temu sprawa nabrała formalnego biegu.

Pod koniec ubiegłej kadencji samorządu radni przystąpili do zmiany planu miejscowego tej okolicy. Wszystko dlatego, że uczelnia zawnioskowała o konkretne zmiany. Przede wszystkim o możliwość postawienia nowych budynków.

Dwa pierwsze miałaby się znaleźć przy alei Niepodległości – po obu stronach budynku głównego. Jeden miałby stanąć przy skrzyżowaniu z Rakowiecką. Drugi w miejscu wyburzonego budynku F (nowy miałby większy obrys, więc konieczna jest zmiana planu zagospodarowania), bliżej ulicy Batorego. Ten zasłoniłby efektowny gmach biblioteki, co budzi pewne wątpliwości.

Akademik i przedszkole

Jak wyjaśnia kanclerz, oba obiekty miałyby służyć dydaktyce. Trzeci budynek znalazłby się w głębi, za biblioteką (wszystkie mają mieć wysokość 19 metrów wysokości, czyli tyle co gmach główny). Docelowo byłby to akademik nastawiony głównie na obcokrajowców. – Chcemy zaoferować również, by do niego przenieść pobliskie przedszkole, które znajduje się pomiędzy Batorego a biblioteką, jeżeli będzie na to zgoda społeczności lokalnej i władz miasta – podkreśla kanclerz.

Wtedy istniejąca siedziba przedszkola zostałaby wyburzona i otworzyłoby się "wejście" do kampusu od strony Batorego. SGH myśli także o uporządkowaniu terenów wzdłuż alei Niepodległości, by mogła tam się znaleźć zieleń czy ławki. Na osi budynku głównego wytyczone byłoby także przejście dla pieszych prowadzące do przystanków tramwajowych i na drugą stronę ulicy.

Na razie wszystko jest w fazie planowania. "Wszystkie propozycje zawarte we wniosku Uczelni zostaną przeanalizowane podczas prac nad planem miejscowym" – zapewnia w mailu do naszej redakcji Beata Wiśniewska z biura prasowego urzędu miasta.

Do połowy grudnia tego roku mają zostać stworzone wariantowe koncepcje planu, a projekt ma powstać do kwietnia 2020 roku. "Etap zatwierdzenia i uchwalenia planu uzależniony jest od liczby i złożoności uwag, które wpłyną na etapie wyłożenia i liczby koniecznych wyłożeń do publicznego wglądu. Przy wariancie optymistycznym, to jest przy założeniu jednego wyłożenia do publicznego wglądu, prawdopodobne jest uchwalenie przedmiotowego planu miejscowego w 2021 roku" – zaznacza Wiśniewska.

Będą budować także przy Batorego

Niezależnie od tego, uczelnia zamierza uporządkować ogrody rekreacyjne, które znajdują się po środku kampusu. Ma być uporządkowane parkowanie, a park otwarty dla mieszkańców i studentów.

Poza tym, uczelnia szykuje się do postawienia nowego budynku po drugiej stronie ulicy Batorego, przy Stodole. Jak już pisaliśmy, ma to być obiekt administracyjno-dydaktyczny, porośnięty zielenią na krawędziach poszczególnych pięter. Zielony i ogólnodostępny będzie również dach. Kanclerze zapewnia, że SGH ma zapewnione finansowanie na tę inwestycję, a niedawno wystąpiła o pozwolenie na budowę. - Czekamy na rozstrzygnięcie, to kwestia około dwóch miesięcy – podsumowuje Dąbrowski.

Według szacunków ten budynek mógłby powstać w 2021 roku.

1/5 Tak ma wyglądać nowy budynek SGH fot. materiały prasowe 2/5 Tak ma wyglądać nowy budynek SGH fot. materiały prasowe 3/5 Tak ma wyglądać nowy budynek SGH fot. materiały prasowe 4/5 Tak ma wyglądać nowy budynek SGH fot. materiały prasowe 5/5 Tak ma wyglądać nowy budynek SGH fot. materiały prasowe









ran/b