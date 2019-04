Informacje

Wysoki na trzy i pół metra, z nieckami o różnej głębokości, a do tego zieleń - tak według wstępnej koncepcji ma wyglądać nowy Szaber Bowl pod mostem Poniatowskiego. Jego budowa może się jednak opóźnić ze względu na planowany remont przeprawy.

Po tym jak istniejący pod mostem Szaber Bowl został uznany przez nadzór budowlany za samowolę budowlaną, rozpoczęły się prace nad przygotowaniem nowego. Stary ma zostać rozebrany, a kolejny powstać również w arkadach przeprawy, ale bliżej Muzeum Wojska Polskiego.

Różna głębokość

Obecnie trwają konsultacje z mieszkańcami, a także środowiskiem deskorolkowców. Jedno z takich spotkań odbyło się w czwartek w Zodiaku w pasażu Wiecha. Projektanci z Jakabe Projekty zaprezentowali wstępną koncepcję.

Po pierwsze skatepark ma być wyniesiony na wysokość trzech i pól metra. Będzie się na niego wchodziło po schodach, a w dolnej części znajdzie się między innymi przechowywania. Sam bowl będzie podzielony na strefy, w której będą mogli ćwiczyć deskorolkowy o różnym poziomie zaawansowania.

Najpłytsza niecka służąca do wykonywania trików będzie miała 120 centymetrów głębokości, ta dla średniozaawansowanych 220 centymetrów, a dla profesjonalistów - nawet trzy metry. Jak zapowiadają przedstawiciele Jakabe Projekty, pomiędzy nieckami będzie można swobodnie się poruszać. Szaber Bowl ma być wyposażony w małe trybuny.

- Do tego chcemy zbudować z boku mostu konstrukcję ażurową, która będzie porośnięta pnączami. Ma to w estetyczny sposób wpasowywać się w konstrukcję przeprawy – zaznaczał architekt Wojciech Jakubowski.

- To była prezentacja wstępnej koncepcji, która pokazuje wymarzoną wersję bowla. Będzie jeszcze spotkanie na początku czerwca pokazujące ostateczną wersję. Jeśli bowl powstanie w pokazanym wariancie, to będzie spełnieniem marzeń społeczności Szaber Bowl i obiekt na światowym poziomie. Będą z niego mogły korzystać osoby początkujące i zaawansowane, jeżdżące na deskach, rolkach i rowerach bmx – opowiadał Grzegorz Gądek z Fundacji Skwer Sportów Miejskich, współpracujący z Szaber Bowl (stowarzyszeniem odpowiedzialnym za istniejący skatepark).

Jak pisaliśmy w marcu, urzędnicy zaplanowali, że nowy Szaber Bowl powstanie do końca tego roku. Jednak ostatnio pojawił się pomysł wielkiego remontu mostu Poniatowskiego, co może to opóźnić budowę skate parku.

Samowola budowlana

Szaber Bowl - decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego - został skierowany do rozbiórki. Jak ujawniliśmy na tvnwarszawa.pl, inspektor uznał, że konstrukcja jest nielegalna. Anna Stasiewicz, zastępca dyrektora Zarządu Terenów Publicznych, który konstrukcję pod mostem ma pod swoją opieką, mówiła nam, że mamy do czynienia z "samowolą budowlaną".

Informacja zelektryzowała środowisko deskorolkowców. Szybko wydali oświadczenie, w którym przekonywali, że bowl powstał dzięki zaangażowaniu mieszkańców i nie powinien zostać zniszczony. Przypomnieli, że doprowadzenie obiektu do obecnego kształtu było możliwe dzięki zbiórce publicznej, w którą zaangażowało się ponad 300 osób. I przekonywali, że dziś obiekt cieszy się dużą popularnością zarówno wśród amatorów, jak i profesjonalistów z całego świata. Dowodzili, że to największy w Polsce bowl, stworzony w duchu filozofii DIY (Do It Yourself - zrób to sam). Zbudowali go własnymi rękoma, adaptując przestrzeń niedokończonych pawilonów, które miały tu powstać w latach 90. ubiegłego wieku.

1/3 Tak ma wyglądać Szaber Bowl fot. Jakabe 2/3 Tak ma wyglądać Szaber Bowl fot. Jakabe 3/3 Tak ma wyglądać Szaber Bowl fot. Jakabe





ran/b