Trzy miliony nielegalnych papierosów, osiem osób zatrzymanych

Służby zlikwidowały fabrykę nielegalnych papierosów, która działała na terenie Mazowsza. Zabezpieczono trzy miliony papierosów. Osiem osób usłyszało zarzuty.

W czasie akcji, policjanci wkroczyli jednocześnie na kilka wcześniej wytypowanych adresów w kilku miejscowościach województwa mazowieckiego. Nielegalna fabryka papierosów funkcjonowała na terenie jednej z nich.

Dobrze przygotowani

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego z Białej Podlaskiej ujawnili magazyny do przechowywania krajanki tytoniowej oraz wszystkich składników do produkcji papierosów takich jak filtry, bibuły czy kartonowe opakowania.

Na miejscu znajdowała się drukarnia opakowań do papierosów wraz z matrycą służącą do ich podrabiania, tak aby wyglądały jak opakowania znanych światowych marek. Funkcjonariusze znaleźli 60 tysięcy już wydrukowanych opakowań.

Wśród przechwyconych materiałów jest sześć maszyn elektrycznych do pakowania i foliowania wyrobów tytoniowych. Dodatkowo funkcjonariusze odnaleźli drugą maszynę stanowiącą kompletną linię do pakowania papierosów, która była już przygotowana do transportu.

Łącznie służby przechwyciły ponad trzy miliony gotowych papierosów oraz 14 ton krajanki tytoniowej.

Jak podkreśla w komunikacie policja, "ilość wszystkich materiałów wskazuje, że grupa była bardzo dobrze przygotowana do działalności przestępczej".

Przeprowadzona akcja to wynik współpracy policjantów CBŚP, Prokuratury Krajowej i Krajowej Administracji Skarbowej.

Zarzuty i areszt

Jednym z zarzutów, które usłyszeli zatrzymani, jest udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym wytwarzaniem wyrobów tytoniowych i wprowadzaniem ich do obrotu.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy w Lublinie aresztował sześciu z ośmiu zatrzymanych.

- Z ustaleń funkcjonariuszy wynika że, działalność grupy mogła narazić Skarb Państwa na stratę około 18 milionów złotych - informuje Iwona Jurkiewicz, rzecznik CBŚP.

Traci nie tylko państwo

- W ostatnim okresie odnotowujemy wzrost przestępczej działalności na terenie kraju w zakresie wytwarzania nielegalnych papierosów - poinformowała Marta Szpakowska z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

Szpakowska odniosła się również do ryzyka zdrowotnego, które niesie za sobą palenie nielegalnych substancji. - Wprowadzanie do obrotu podrabianych wyrobów tytoniowych to nie tylko milionowe straty dla państwa, ale też zagrożenie dla zdrowia potencjalnych palaczy. Użyte do produkcji składniki są niskiej jakości, często zawierają zanieczyszczenia i inne substancje szkodliwe.

1/13 Nielegalna fabryka papierosów rozbita fot. CBŚP 2/13 Przechwycony przez służby materiał fot. CBŚP 3/13 Jedna z zabezpieczonych maszyn fot. CBŚP 4/13 Służby prowadzą podejrzanego fot. CBŚP 5/13 Zatrzymano 8 osób fot. CBŚP 6/13 Służby zatrzymały podejrzanych fot. CBŚP 7/13 Zabezpieczono 3 miliony papierosów fot. CBŚP 8/13 Przechwycony materiał fot. CBŚP 9/13 14 ton krajanki fot. CBŚP 10/13 Przechwycone przez CBŚP papierosy fot. CBŚP 11/13 Służby zabezpieczyły papierosy fot. CBŚP 12/13 Zabezpieczone papierosy fot. CPŚP 13/13 Zabezpieczona maszyna fot. CBŚP

























mp/pm