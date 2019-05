Trzy dni, cztery zgromadzenia. Będą utrudnienia w centrum

Informacje

Będą zmiany w kursowaniu komunikacji fot. ZTM

Cztery zgromadzenia publiczne odbędą się w najbliższych dniach w Śródmieściu. Jak ostrzega ratusz, będą zmiany w organizacji ruchu i kursowaniu komunikacji miejskiej.

Pierwsze utrudnienia pojawią się w czwartek. W samo południe rozpocznie się zgromadzenie przed Pałacem Prezydenckim. Jego organizatorzy zaplanowali przemarsz.

Najpierw przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat i Aleje Ujazdowskie przejdą przed siedzibę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Następnie Alejami Ujazdowskimi i ulicą Jana Matejki dotrą przed gmach Sejmu. Manifestacja powinna zakończyć się do godziny 17.

Urząd miasta zapowiada, że w trakcie przemarszu mogą zmienić się trasy autobusów linii: E-2, 102, 105, 108, 111, 116, 118, 127, 128, 166, 171, 175, 178, 180, 195, 222, 503, 518.

Piątkowy przemarsz

Kolejne zgromadzenie zaplanowane zostało na godzinę 11 w piątek. Jego uczestnicy zbiorą się na rondzie ONZ i przejdą Świętokrzyską, Marszałkowską i Alejami Jerozolimskimi do ronda de Gaulle’a.

Przemarsz może utrudniać ruch tramwajów. Urzędnicy sprecyzowali możliwy przebieg tras objazdowych.

"W przypadku braku możliwości przejazdu tramwaje linii: 10, 17, 33 i 41 pojadą objazdem ulicami: Nowowiejską - Krzywickiego - Filtrową - przez plac Narutowicza - Grójecką - przez plac Zawiszy - Towarową" - poinformował ratusz. Tramwaje linii: 4, 15, 18 i 35 zostaną skierowane na objazd Nowowiejską - aleją Niepodległości - Chałubińskiego i aleją Jana Pawła II.

Zmiany będą też dotyczyły składów linii 7 i 25, które będą kursowały Towarową - aleją Solidarności - mostem Śląsko-Dąbrowskim do Targowej. "Po stronie śródmiejskiej składy linii 9 i 24 dojadą do pl. Starynkiewicza, a na Pradze pojadą ulicami: aleją Zieleniecka - Targową - Ratuszową do pętli Ratuszowa-ZOO. Linia 22 na lewym brzegu będzie kończyła kursowanie na pl. Narutowicza, a na prawym pojedzie Grochowską do pętli Gocławek" - dodaje w komunikacie ratusz.

W przypadku problemów z przejazdem swoje trasy mogą także zmienić autobusy linii: E-2, 107, 109, 160, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 160, 171, 174, 175, 178, 180, 222, 227, 501, 503, 504, 507, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 525.

Dwie sobotnie manifestacje

Dwa największe zgromadzenia odbędą się w sobotę.

Pierwsze rozpocznie się o godzinie 10 na placu Bankowym. Jego uczestnicy przejdą później ulicami: Senatorską - Wierzbową - Krakowskim Przedmieściem - Królewską i Marszałkowską z powrotem na plac Bankowy.

Marsz może zablokować przejazd dla tramwajów linii: 4, 15, 18, 35 i 36. Wówczas pojadą one trasą objazdową: Nowowiejska - al. Niepodległości - Chałubińskiego - al. Jana Pawła II. Z utrudnieniami muszą też liczyć się pasażerowie autobusów linii 102, 105, 107, 111, 116, 118, 128, 175, 222, 227, 400, 501, 503, 518, 519, 520, 522, 525.

Organizatorzy zgromadzenia zgłosili jego zakończenie na godzinę 20.

Drugie zgromadzenie zaplanowane jest na godzinę 14 przed pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu. Jego uczestnicy mają zamiar przemaszerować przed Muzeum Żołnierzy Wyklętych na Rakowieckiej.

Marsz przejdzie ulicami: Nowym Światem - Alejami Ujazdowskimi - aleją Szucha - przez plac Unii Lubelskiej - Boya-Żeleńskiego - Puławską - Rakowiecką.

Do godziny 18 pasażerowie muszą spodziewać się pasażerowie podróżujący autobusami linii 108, 116, 118, 119, 127, 130, 166, 167, 168, 171, 180, 195, 222, 503, 518.

Protest taksówkarzy

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy też o utrudnieniach związanych z protestem taksówkarzy, którzy zamierzają pojawić się na ulicach w środę i czwartek.

Na każdy dzień zaplanowano ten sam scenariusz. - Taksówkarze od godziny 16 do 18 będą protestować na ulicy Nowogrodzkiej, natomiast od 19 do 21.30 na Żoliborzu na ulicy Mickiewicza - mówi Magdalena Łań ze stołecznego ratusza.

Według informacji podanych przez organizatorów protestu w pierwszym przypadku chodzi o siedzibę Prawa i Sprawiedliwości, a w drugim o dom prezesa tej partii.

kk/pm

