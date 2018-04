Informacje

Strategiczny plan rozwoju Warszawy, rozwój centrów lokalnych w dzielnicach, ale też ożywienie centrum, uporządkowanie kwestii reklam - to kolejne propozycje, o których Rafał Trzaskowski i Paweł Rabiej, kandydaci PO i Nowoczesnej na prezydenta stolicy i jego zastępcę, chcą rozmawiać z mieszkańcami.

- Chcemy zgłosić pewnego rodzaju propozycje do przedyskutowania z mieszkańcami tak, żeby to, co będziemy potem proponowali wspólnie, było wypracowane z warszawiakami - powiedział Trzaskowski na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Najpierw infrastruktura drogowa i społeczna

Podkreślił, że "kwestia chaosu w gospodarowaniu przestrzennym jest niezwykle istotna dla warszawiaków".

- Często było tak, że zaczynało się planowanie od rozbudowy apartamentowców, mieszkań, a zapominało się o całej infrastrukturze, dlatego jednym z najważniejszych priorytetów tego naszego myślenia o planowaniu przestrzennym jest przygotowanie strategicznego planu rozwoju Warszawy - mówił kandydat na prezydenta Warszawy.

Jego zdaniem "trzeba adaptować rozwój Warszawy do dzisiejszych potrzeb i odwrócić logikę planowania miasta".

- Najpierw miasto powinno zapewnić infrastrukturę drogową, ale również społeczną - przedszkola, żłobki, zieleń. Dopiero później w taki teren mogą wkroczyć ci, którzy chcą budować mieszkania - podkreślił Trzaskowski.

Centra lokalne i walka z "szyldozą"

Kolejną istotna dla niego kwestią jest rozwój centrów lokalnych w dzielnicach.

- Nie może być tak, że wszystko koncentruje się tylko w centrum miasta. Każda dzielnica powinna mieć swoje centrum lokalne, w którym koncentrowałoby się życie kulturalne, społeczne. Takie centrum, żeby każdy mógł dojść do niego w 20 minut piechotą - podkreślił Trzaskowski.

Jako kolejny priorytet wymienił "walkę z 'szyldozą', czyli uporządkowanie tego chaosu, który mamy, jeżeli chodzi o reklamy". Podkreślił, że ta kwestia musi zostać uporządkowana. - Jak najszybciej trzeba przyjąć uchwałę krajobrazową, żeby z tym skończyć - powiedział Trzaskowski.

Zaznaczył ponadto, że "program Nowoczesnej i PO stawia przede wszystkim na jakość życia w mieście". - To jest dla nas niesłychanie istotne, po tej fazie rozbudowy infrastrukturalnej (...) musimy się zastanowić, jak przejść do kolejnej fazy rozwoju miasta w zgodzie z aspiracjami mieszkańców. W zgodzie z ich potrzebami i przede wszystkim w dialogu - mówił. Dodał, że dzisiaj bez dobrego planowania trudno mówić o poprawie jakości życia.

"Centrum wymaga uporządkowania"

Paweł Rabiej zadeklarował "bardzo pogłębiony dialog z mieszkańcami". Wyraził opinię, że "plany rozwoju dzielnic powinny powstawać w takim właśnie dialogu, a główne inwestycje powinny być bardzo mocno konsultowane z mieszkańcami". Wyjaśnił, że "dialog jest po to, żeby nie popełniać błędów, a także po to, żeby konstruować dzielnice na ludzką miarę i skalę. Takie, w których żyje się dobrze, w których nie ma problemów związanych z komunikacją, grodzeniem osiedli, czy brakiem miejsc wspólnych".

- Druga priorytetowa kwestia to centrum miasta, które również wymaga uporządkowania - stwierdził Rabiej. Dodał, że PO i Nowoczesna mają "pomysł na nowe centrum Warszawy. Na to, aby ożywić warszawskie place, od placu Bankowego, przez plac Defilad, aż po plac Konstytucji. Na to, żeby uczynić strefę od alei Jana Pawła II po brzeg Wisły strefą bardziej pieszą i komunikacji miejskiej, gdzie można spacerować i podziwiać piękno naszego miasta - mówił.

Ponadto - podkreślił Rabiej - budynki użyteczności publicznej powinny być "budowane z wielką troską o to, komu mają służyć i jak". Jego zdaniem "szkoły, przedszkola, żłobki, instytucje publiczne, czy muzea powinny być dobre zarówno pod względem architektonicznym, jak i przemyślane pod kątem, w jaki sposób służą mieszkańcom". Zaznaczył, że tu szczególnie potrzebna jest troska o ich jakość i architekturę.

Równomierny rozwój

- Dzisiaj na całym świecie wraca się do planowania, a odchodzi od chaotycznego, niekontrolowanego rozrostu miast. Miasta pną się w górę, rozlewają na boki. Mądre planowanie pozwala cały ten proces ustrukturyzować tak, aby mieszkańcom żyło się lepiej - podkreślił Rabiej.

Dodał, że ich wizja Warszawy, to wizja miasta, w którym nie ma "lepszych i gorszych dzielnic, takich, że można dojechać komunikacją trudniej i łatwiej. Takich, że są wyłącznie sypialniami miasta". - Chcemy, żeby Warszawa rozwijała się równomiernie - zadeklarował.

PO i Nowoczesna zaprezentowały w połowie kwietnia porozumienie wyborcze dla Mazowsza, zgodnie z którym w wyborach samorządowych wystartują jako "Platforma. Nowoczesna. Koalicja Obywatelska". Trzaskowski ma być wspólnym kandydatem PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy, a kandydatem na jego zastępcę w stołecznym ratuszu jest Rabiej. Powstać mają także wspólne listy do rady miasta i rad dzielnic.

Pierwsza tura wyborów samorządowych może się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada tego roku. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.

PAP/kk/r