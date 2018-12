Trzaskowski: to nie była moja obietnica wyborcza

Informacje

W ogóle nie mówiłem o bonifikatach w kampanii wyborczej. Zdarzyło się tak, że PiS złożył ten wniosek dwa dni przed końcem kampanii i radni PO go poparli - powiedział w programie "Tak jest" w TVN24 Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Trzaskowski był gościem Andrzeja Morozowskiego w programie "Tak jest" na antenie TVN24.

Pierwszym tematem rozmowy była kwestia bonifikat przy przekształcaniu użytkowania wieczystego we własność. Prezydent Warszawy podkreślał, że tego tematu w ogóle nie było w jego programie wyborczym.

Miałem negatywny stosunek

- Ja nigdy nie obiecywałem bonifikat. W ogóle nie mówiłem o bonifikatach w czasie kampanii - odpowiedział Trzaskowski pytany przez Morozowskiego o łamanie obietnic wyborczych.

Prezydent Warszawy tłumaczył że radni PIS złożyli wniosek dwa dni przed końcem kampanii. Jak dodał, politycy Platformy poprali ten wniosek i uchwała Rady Warszawy została przyjęta.

- Miałem negatywny stosunek do tamtej decyzji. Przede wszystkim dlatego ze widziałem, co zaproponował rząd - 60 procent bonifikaty. Taka nierówność była nie do zaakceptowania - dodał Trzaskowski. Miał na myśli fakt, że osoby posiadające nieruchomości na działkach miejskich mogłyby skorzystać z 98-procentowej bonifikaty, zaś ci posiadający mieszkania i domy na gruntach należących do Skarbu Państwa dostaliby jedynie 60-procentowy upust wynikający z przepisów ustawy.

Jak tłumaczył gość Andrzeja Morozowskiego olbrzymia liczba ludzi usłyszała o bonifikatach dopiero kilka dni temu w związku z przyjętą w ostatni czwartek przez Radę Warszawy obniżką.

- Niemniej jednak było przekonanie, że to obietnica wyborcza. Dlatego się wycofałem - powiedział Trzaskowski.

W polityce można zrobić błąd

- Najważniejsze jest to, jak kto na taki błąd reaguje. Najważniejsze to umieć przyznać się do błędu - powiedział Trzaskowski. - Zależy mi na tym, aby było sprawiedliwe rozwiązanie - dodał prezydent stolicy.

Rafał Trzaskowski odniósł się w ten sposób do nierówności w bonifikatach pomiędzy terenami miejskimi a Skarbu Państwa. Jak zaznaczał, w Warszawie są też takie kamienice, które w połowie leżą na terenach samorządowych, a w połowie na terenie skarbu państwa.

- Zapowiadaliśmy nowy styl prowadzenia polityki - powiedział Trzaskowski, dodając, że jeśli ludzie uznali że taka była obietnica Koalicji Obywatelskiej, to trzeba wycofać się z uchwały obniżającej bonifikatę. - Musimy się wsłuchiwać w to, co mówią do nas ludzie - zaznaczył. Dodał tez, że "merytorycznie rzecz biorąc" nie uważa, by tak duża bonifikata była sensowna, że jest zbyt duża.

- Dla mnie, podobnie jak dla [wiceprezydenta - red.] Pawła Rabieja najważniejsza jest kwestia nierówności - powiedział Trzaskowski. - Mamy 300 tysięcy użytkowników na gruntach miejskich, ale prawie 100 tysięcy, którzy są na gruntach Skarbu Państwa - dodał.

- To była bardzo trudna decyzją. Wielu radnych musiało zmienić zdanie, bo merytorycznie nie zgadzało się z bonifikatą - powiedział prezydent Warszawy. - Podjęliśmy taką decyzję, bo wiarygodność jest najważniejsza.

Podwyżki dodatków, nie pensji

Gość Andrzeja Morozowskiego odniósł się również do kwestii podwyżek dla nauczycieli.

- 1 stycznia zaczynamy dokładnie od tego, co obiecałem - powiedział. Jak wyjaśnił, chodzi o sumy 250 i 280 zł plus różne dodatki dla nauczycieli początkujących, posiadających kwalifikacje do nauczania. Trzaskowski zaznaczył, że chodzi jedynie o dodatki do podstawowych pensji, których wysokość nie jest ustalana przez samorząd.

- Za niskie płace dla nauczycieli odpowiada rząd. My podwyższyliśmy o kilkadziesiąt procent to, co może samorząd dopłacić - tłumaczył.

