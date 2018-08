Trzaskowski proponuje ułatwienia dla młodych. Żeby zostali w stolicy

Informacje

Ułatwienia w zakładaniu własnej firmy, system stażu w ratuszu i miejskich spółkach, tańsze mieszkania na wynajem - to niektóre propozycje Rafała Trzaskowskiego z programu "uTALENTowana Warszawa" mające na celu zachęcenie młodych ludzi, by po studiach zostawali w Warszawie.

Swe propozycje kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy przedstawił podczas piątkowej konferencji zorganizowanej przed głównym wejściem do Uniwersytetu Warszawskiego.

Trzaskowski powiedział, że "jako warszawiakowi, ale także jako nauczycielowi akademickiemu, który również wykładał na Uniwersytecie Warszawskim i w Collegium Civitas" zależy mu na tym, "żeby jak największa liczba młodych utalentowanych ludzi po studiach została w Warszawie".

Miasto pomoże

- Wiemy, że dla młodych ludzi - to wynika z rozmowy z nimi - są dwa podstawowe problemy: jeden to kwestia znalezienia pracy, zakładanie własnej firmy i drugi to jest oczywiście kwestia znalezienia mieszkania - stwierdził Trzaskowski.

Dlatego w jego programie znalazły się między innymi propozycje ułatwień w zakładaniu własnej firmy.

- Miasto zapewni doradztwo - zarówno jeżeli chodzi o stronę prawną, jak i na przykład możliwość pozyskiwania unijnych funduszy, po to, żeby młodzi ludzie w łatwiejszy sposób mogli zakładać swoje firmy w Warszawie - zadeklarował Trzaskowski.

Mówił także o programie dla start-upów zwłaszcza tych, które "mają ofertę dla przedsiębiorców poniżej 30. roku życia".

Staż dla młodych

Kandydat na prezydenta stolicy zadeklarował również rozpoczęcie systemu stażu "dla młodych ludzi w ratuszu, w dzielnicach oraz w spółkach miejskich, po to żeby mieli jakąś propozycję na start i później mogli się odnaleźć, jeżeli będą chcieli podjąć taką decyzję, właśnie w strukturach miasta".

Trzaskowski chciałby także "zachęcić ludzi, którzy poświęcają się miastu, jeżeli chodzi o swoją pracę naukową i piszą na przykład doktoraty na tematy, które są dla miasta istotne". Dlatego proponuje konkurs dzięki któremu, miasto będzie mogło "wspierać stypendiami właśnie takie doktoraty, które odnoszą się do miasta".

Wsparcie w znalezieniu mieszkania

W kwestii wsparcia młodych ludzi w znalezieniu w Warszawie mieszkania Trzaskowski przypomniał, że już wcześniej zaproponował program tańszych mieszkań na wynajem. "Nie wszystkich stać na to, żeby móc wziąć kredyt, dlatego proponujemy taki program, dzięki któremu co roku miasto będzie budowało 1500 mieszkań miejskich, i w praktyce miasto będzie pokrywało połowę czynszu” - powiedział.

Dzięki temu - dodał - "znajdzie się na rynku coraz więcej tańszych mieszkań na wynajem, dzięki temu projektowi młodzi ludzie będą mogli również zaspokoić swoje potrzeby".

- Mamy nadzieję, że dzięki tego typu rozwiązaniom ci najbardziej utalentowani warszawiacy, ci najbardziej utalentowani mieszkańcy innych miast, którzy przyjechali uczyć się do Warszawy, będą w Warszawie zostawać i będą razem z nami dbali o to, żeby Warszawa się jak najbardziej dynamicznie rozwijała - powiedział Trzaskowski.

