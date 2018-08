Trzaskowski proponuje stanowisko dzielnicowego straży miejskiej

Informacje



Audyt miejsc niebezpiecznych i dopłacanie do specjalnych patroli policyjnych w takich miejscach, rozwój systemów monitoringu i zawiadamiania oraz stworzenie stanowiska dzielnicowego w straży miejskiej - to niektóre propozycje Rafała Trzaskowskiego na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa warszawiakom.

Kandydat PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy podkreślił na czwartkowym briefingu zorganizowanym na skrzyżowaniu ulic Grochowskiej i Mińskiej, że jednym z priorytetów władz miasta jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa.

- Jeżeli rozmawia się z warszawiakami, to bezpieczeństwo jest jedną z najważniejszych kwestii, która zawsze jest poruszana. W tej sprawie dokonała się rewolucja w Warszawie dlatego, że jeszcze 8-10 lat temu warszawiacy mówili o tym, że tutaj bardzo dużo się musi poprawić. Dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej, większość warszawiaków czuje się w Warszawie bezpiecznie. Niemniej jednak, dalej to jest jeden z najważniejszych priorytetów, które władze miasta powinny rozwiązywać - mówił Trzaskowski.

Audyt miejsc niebezpiecznych

Przedstawił kilka pomysłów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.

- Przede wszystkim audyt miejsc niebezpiecznych i potencjalnie niebezpiecznych po to, żeby one były lepiej nadzorowane. Chcemy dalej współpracować z policją, chcemy dopłacać do specjalnych patroli policyjnych właśnie w tych miejscach, które zostaną ustalone w rozmowach i konsultacjach z mieszkańcami - powiedział Trzaskowski.

Jak dodał, "policja przede wszystkim w Warszawie powinna służyć ochronie mieszkańców, a nie ochronie rządzących i na pewno Warszawa nie powinna dopłacać do działań policji, które przede wszystkim służą choćby zamienianiu Sejmu w twierdzę".

Bezpieczeństwo - jak mówił Trzaskowski - to też kwestia wzmożonego monitoringu i systemu zawiadamiania. - Jako minister administracji i cyfryzacji pracowałem nad systemem zawiadamiania. W tej chwili w Warszawie chcielibyśmy go rozwijać tak, żeby warszawiacy mogli dostawać na swoje telefony powiadomienia o wszelkiego rodzaju sytuacjach, które mogą w Warszawie zaistnieć - podkreślił.

Dzielnicowy straży miejskiej

Kolejną propozycją kandydata PO i Nowoczesnej są zajęcia w szkołach poświęcone bezpieczeństwu "zwłaszcza jeśli chodzi o zachowanie się na drogach". - I tutaj też chcielibyśmy budować więcej miasteczek ruchu po to, żeby warszawiacy mogli się szkolić, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa - podkreślił Trzaskowski.

Kandydat chce też, aby straż miejska miała jasno określone priorytety. Jak mówił, podstawowym priorytetem jest współpraca z mieszkańcami i rozwiązywanie ich problemów. - Stąd pomysł stworzenia stanowiska dzielnicowego dla straży miejskiej, żeby było więcej kontaktu z mieszkańcami Warszawy - dodał.

Trzaskowski powiedział też, że chciałby, aby było podejmowanych więcej działań prewencyjnych związanych z bezpieczeństwem. - Chcielibyśmy takie działania podjąć i zabezpieczyć kilka miejsc w Warszawie takich jak choćby Trakt Królewski, w specjalny sposób, tak, żeby nie mogły tam wjechać niezapowiedziane samochody, które mogłyby stwarzać jakiekolwiek niebezpieczeństwo - dodał.

