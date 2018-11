Trzaskowski popiera Gronkiewicz-Waltz. "Najważniejsze jest bezpieczeństwo"

Informacje

- Zgadzam się z tą decyzją - skomentował zakaz organizacji marszu narodowców, który wydała w środę Hanna Gronkiewicz-Waltz jej następca - Rafał Trzaskowski. - Najważniejsze jest bezpieczeństwo warszawiaków - dodał prezydent-elekt Warszawy.

Bezpieczeństwo

- Czekam na jasną deklarację ministra spraw wewnętrznych Joachmia Brudzińskiego, czy PiS jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo warszawiakom czy też nie. To jest obowiązek rządu - powiedział przebywający w Helsinkach Trzaskowski. - Nawet sam premier Morawiecki mówił, że ma wątpliwości, czy organizatorzy będą w stanie zapewnić bezpieczeństwo, stąd ta decyzja - dodał.

Stwierdził ponadto, że "Hanna Gronkiewicz-Waltz wielokrotnie wnosiła o rozwiązanie marszu". - W momencie, kiedy na nim pojawiały się hasła rasistowskie czy ksenofobiczne, jak to bywało w latach poprzednich. A rząd PiS-u próbował rozgrzeszać tego typu zachowania - przekonywał prezydent-elekt stolicy.

Zapytany, czy elementem demokracji nie jest także to, że godzimy się na marsze osób o odmiennych poglądach, wrócił do bezpieczeństwa. - Przede wszystkim wiele wskazuje na to, że policja nie jest gotowa, aby ochraniać marsz. To jest pytanie do ministra Brudzińskiego, rząd PiS musi jasno powiedzieć, czy bezpieczeństwo będzie mieszkańcom Warszawy zapewnione czy nie - podsumował Rafał Trzaskowski.

Zakaz marszu

Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała w środę że podjęła decyzję o zakazie organizacji marszu środowisk narodowych 11 listopada. Powodem takiego ruchu jest - jak wyjaśniła - troska o bezpieczeństwo mieszkańców wynikająca z przebiegu poprzednich marszów, a także problemów kadrowych policji, o których piszą w ostatnich dniach media. Prezydent stolicy mówiła także o zignorowaniu jej pisma do ministra spraw wewnętrznych z propozycją wspólnego zabezpieczeniu marszu, powoływała się również na argumenty historyczne. - Warszawa dość już wycierpiała przez agresywny nacjonalizm - mówiła.

Zobacz jak Hanna Gronkiewicz-Waltz tłumaczyła zakaz marszu:

