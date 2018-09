Informacje

- Warszawiacy, tak jak dawniej, będą mogli uzyskać pomoc medyczną w weekendy, święta oraz w nocy w jednej przynajmniej przychodni w każdej dzielnicy - zapowiedział w sobotę na briefingu prasowym kandydat Kolacji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski.

Deklaracja ta jest kolejną w tym tygodniu propozycją Trzaskowskiego dotyczącą pakietu "Zdrowa Warszawa". Kandydat spotkał się z dziennikarzami przed Szpitalem Dziecięcym przy Niekłańskiej.

Nowe zasady

Radna Platformy Obywatelskiej Aleksandra Gajewska wyjaśniła, że w październiku 2017 roku zmieniły się zasady świadczenia pomocy lekarskiej w dni wolne od pracy, w weekendy, święta oraz w nocy. - Teraz wygląda to w ten sposób, że tylko w szpitalach i w placówkach, z którymi szpitale mają podpisane umowy, warszawscy mogą szukać w te dni pomocy - pokreśliła.

- Wcześniej warszawiacy byli przyzwyczajeni do tego, że mogli pomocy lekarskiej szukać w przychodniach w każdej dzielnicy. O to walczyli mieszkańcy i radni, niestety, w zeszłym roku to się zmieniło - zaznaczyła radna.

Zdaniem Gajewskiej, w takich placówkach jak Szpital Dziecięcy przy Niekłańskiej "mieszkańcy bardzo często ze swoimi dziećmi czekają w bardzo długich kolejkach na szpitalnych oddziałach ratunkowych, by dostać się do lekarzy i znaleźć pomoc".

- Wiemy, że w tej kwestii nie można liczyć na Narodowy Fundusz Zdrowia. Wiemy, że musimy próbować rozwiązać te problemy własnymi samorządowymi silami. Tego oczekują i mówią nam mieszkańcy Warszawy podczas spotkań - wyjaśniła radna PO.

"Zapewnimy dyżury i zapłacimy za nie"

Trzaskowski powiedział, że "bierze na siebie zobowiązanie", że przynajmniej w jednej przychodni w każdej dzielnicy miasto zadba o to, by w weekendy i święta można było skorzystać z pomocy lekarskiej. Dyżury miałyby się odbywać w godzinach 8-18.

- W momencie kiedy zdarzy się coś nieprzewidywanego każda warszawianka i każdy warszawiak będzie mógł przyjechać do przychodni z dziećmi, a my zapewnimy dyżury i zapłacimy za nie, za dyżury internistów i pediatrów, ale również pielęgniarek - zadeklarował.

Zdaniem Trzaskowskiego, chodzi o to, żeby "nie trzeba było jechać do szpitala i często w kolejkach godzinami czekać na pomoc, tylko żeby w każdej dzielnicy, tak jak kiedyś, można było uzyskać pomoc".

Jak dodał koszt takie przedsięwzięcia szacowany jest na siedem milionów złotych.

"Zdrowa Warszawa"

Radna Gajewska przypomniała, że w ramach pomysłów "Zdrowa Warszawa" zaproponowano już dofinansowania do szczepionek (przeciwko grypie, wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV oraz sześcioskładnikowej szczepionce pozwalającej zmniejszyć liczbę szczepień dzieci) oraz opłacenie dodatkowych dyżurów specjalistów, żeby zmniejszyć występujące na co dzień kolejki do m.in. okulistów, ortopedów i kardiologów.

- Teraz mówimy o rozwiązaniu problemów nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej - dodała radna.

Trzaskowski powiedział dziennikarzowi PAP, że na program "Zdrowa Warszawa" zamierza w sumie przeznaczyć około 50-60 milionów złotych.

