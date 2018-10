Trzaskowski pokazuje program: inwestycje dla i w warszawiaków

Informacje

"Przyświecają nam dwa fundamentalne cele - inwestycje dla warszawiaków i w warszawiaków" - przekonuje w swoim programie Rafał Trzaskowski. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta stolicy zaprezentował propozycje wyborcze dla Warszawy.

"Warszawa dla wszystkich" - taki tytuł (zgodny zresztą z hasłem widniejącym na plakatach kandydata) nosi program Rafała Trzaskowskiego i całej Koalicji Obywatelskiej. To 160 stron z propozycjami podzielonymi tematycznie: od inwestycji, przez między innymi komunikację, edukację, politykę senioralną po kulturę i sport.

W oddzielnych rozdziałach opisane zostały także postulaty dla kobiet, młodych, a nawet dla zwierząt.

"Chcemy miasta, w którym wszyscy mieszkańcy czują się dobrze, niezależnie od tego, gdzie się urodzili i jakie mają poglądy. Chcemy Warszawy, która nikogo nie wyklucza, nie dzieli, ale jest pełna szacunku dla wszystkich" - czytamy we wstępie do programu.

Flagowe inwestycje

Właściwą treść otwiera rozdział "Flagowe inwestycje dla Warszawy". Wśród nich kandydat wymienia między innymi dokończenie budowy II linii metra z Bemowa na Targówek (do 2023 roku) i rozpoczęcie realizacji III linii - na Pradze Południe i Mokotowie (do 2025 roku).

"Do 2025 roku zbudujemy dwie nowe, brakujące stacje na I linii metra: plac Konstytucji i Muranów", "do 2021 roku dokończymy budowę sieci parkingów P&R okalających Warszawę" - czytamy dalej.

Większość "flagowych" inwestycji Trzaskowskiego i Koalicji Obywatelskiej to przedsięwzięcia zapowiedziane (lub już realizowane) przez ekipę Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Mowa między innymi o Szpitalu Południowym (zapowiadanym przez obecną prezydent w 2006 roku), który - zgodnie z zapowiedzią Trzaskowskiego - "miałby przyjąć pierwszych pacjentów w 2021 roku", o obiecywanej od lat budowie siedziby orkiestry Sinfonia Varsovia, która - jak czytamy w programie - miałaby powstać w roku 2024, a także ogłoszonej niedawno kładki pieszo-rowerowej między Karową a Okrzei.

W programie mowa też o otoczeniu Pałacu Kultury i Nauki, które od wielu lat służy głównie jako parking i nie może doczekać się zmian. "W 2023 roku Warszawa zyska nowe centrum: zielony plac Defilad z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatrem Rozmaitości - TR Warszawa" - obiecuje Koalicja Obywatelska.

Komunikacja i transport

W kwestii komunikacji - opisywanej w programie zaraz po "flagowych inwestycjach" - oprócz wcześniej wymienionych przedsięwzięć kandydaci zapowiadają między innymi: uruchomienie dwóch nowych linii SKM - w kierunku Piaseczna i Ożarowa; wyznaczenie buspasa na Puławskiej, zwiększenie floty miejskich autobusów o 300 pojazdów oraz darmowe bilety dla uczniów szkół średnich (obecnie z bezpłatnej komunikacji korzystają dzieci i młodzież z podstawówek i wygasających gimnazjów).

"Chcemy, żeby za pięć lat 65 procent wszystkich podróży w granicach miasta odbywało się transportem publicznym" - podkreślają kandydaci w swoim programie. Zaznaczają też, że "nie zapomną o kierowcach".

Zapowiadają na przykład dokończenie budowy obwodnicy śródmiejskiej od ronda Wiatraczna do ronda Żaba (to także zapowiedź obecnej prezydent), zniesienie opłat za abonament parkingowy na pierwszy samochód w rodzinie dla płacących podatki w Warszawie czy budowę bezkolizyjnych skrzyżowań w ciągu Doliny Służewieckiej.

Obietnice składają także rowerzystom. "W ciągu pięciu lat rozbudujemy sieć tras rowerowych w Warszawie. Priorytetem będzie budowa fragmentów ścieżek rowerowych łączących istniejące trasy w jedną, spójną sieć, zwłaszcza w centrum miasta" - czytamy w dokumencie.

Edukacja, kobiety i seniorzy

W kwestii edukacji Koalicja Obywatelska zakłada między innymi budowę nowych szkół "tam gdzie dziś ich brakuje". W dokumencie wymieniono dzielnice: Ursynów, Białołękę, Żoliborz i Bemowo - nie podając szczegółów. Ponadto, zapowiedziano, że w ciągu pierwszych czterech lat kadencji powstanie łącznie 18 podstawówek i 25 przedszkoli.

Obiecano także dostęp do wi-fi we wszystkich szkołach (do 2019 roku), finansowanie zajęć pozalekcyjnych, a także bieżące dofinansowania wyjść uczniów do teatrów, kin czy galerii.

Kandydaci Koalicji zapowiadają też poprawę warunków pracy dla nauczycieli , opiekę pedagoga, psychologa w każdej szkole i opiekę dentystyczną.



Obszerną część programu Trzaskowski poświęca seniorom i kobietom. Tym pierwszym obiecuje między innymi budowę Stołecznego Centrum Geriatrii i rozwój mniejszych przychodni geriatrycznych, ale też dodatkowe ławki w parkach i skwerach, gdzie często przebywają seniorzy, audyt przejść dla pieszych (w ramach poprawy bezpieczeństwa) czy bogatą ofertę zajęć aktywizujących starsze osoby.



Kobietom natomiast kandydaci Koalicji obiecują dyżury ginekologa w wybranych przychodniach i szpitalach, rozbudowanie programu refundacji in vitro czy rozwój sieci żłobków - tak, by kobiety możliwie szybko po urodzeniu dziecka mogły wrócić do pracy, nie martwiąc się o swoje dzieci.



Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, część programu Koalicji poświęcona kobietom miała być tworzona przy wsparciu Kongresu Kobiet. Stowarzyszenie oficjalnie poparło Rafała Trzaskowskiego w wyborach na prezydenta Warszawy.

Prezentacja na Starówce

Oficjalna prezentacja programu wyborczego Trzaskowskiego i Koalicji odbyła się we wtorek, na konferencji zwołanej na Starym Mieście.



Miejsce - jak wskazał kandydat na prezydenta - nie zostało wybrano przypadkowo. To właśnie nieopodal Starówki - jak mówił - na Nowym Mieście spędził większość swojego życia.



Trzaskowski podkreślił, że jego program powstawał w oparciu o rozmowy z mieszkańcami stolicy. - Bardzo chcielibyśmy, aby Warszawa, miasto dla mnie najważniejsze, mogło się rozwijać zgodnie z aspiracjami ich mieszkańców - zadeklarował kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Przekonywał też, że o Warszawie "trzeba rozmawiać na poważnie". - Nie wystarczą tricki kampanijne, nie wystarczą prezentacje w Power Poincie, trzeba mieć poważny program do poważnej rozmowy i taki dzisiaj program przedstawiamy, w którym adresujemy większość tych kwestii, które podnoszą sami warszawiacy - wskazywał Trzaskowski.

Trzaskowski zapewnił, że ma dokładne wyliczenia dotyczące kosztu proponowanych dla Warszawy rozwiązań, a miasto stać na ich realizację.

We wtorkowej konferencji prasowej wzięli udział także: kandydat na wiceprezydenta stolicy Paweł Rabiej (Nowoczesna), lider mazowieckiej PO Andrzej Halicki, szef stołecznych struktur partii Marcin Kierwiński, przewodnicząca Rady Warszawy Ewa Dorota Malinowska-Grupińska oraz część "jedynek" i "dwójek" list do rady miasta, w tym Aleksandra Gajewska (Ursynów, Wilanów), Dorota Łoboda (Żoliborz, Bielany), Tomasz Sybilski (Wola), Mariusz Frankowski (Bemowo).

Halicki powiedział, że przestawiony we wtorek program to zobowiązanie na najbliższą kadencję władz Warszawy (2018-2023). - Myślę, że wiarygodność pracy nie tylko lidera zespołu, jakim jest dzisiaj Rafał Trzaskowski, ale także radnych - miasta i poszczególnych dzielnic, to gwarancja lepszego, nowoczesnego korzystania z możliwości Warszawy- powiedział Halicki.

