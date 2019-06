Informacje

- Parada Równości to uczenie postawy otwartości i tolerancji - powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przed startem Parady Równości. Uczestnicy przechodzą przez centrum stolicy. Są utrudnienia w ruchu.

Rafał Trzaskowski objął tegoroczną paradę patronatem. - Od samego początku, jeszcze w kampanii mówiłem, że Warszawa jest dla wszystkich i zależy mi bardzo żeby Warszawa była otwarta, żeby była tolerancyjna i dzisiaj dokładnie taka jest. Widzę tutaj samych uśmiechniętych ludzi z dobrą energią. Bądźmy tu razem, uśmiechajmy się do siebie, dobrze się bawmy - mówił Trzaskowski.

Podkreślił przy tym, że nie każdy musi chodzić na Paradę Równości, ale każdy powinien szanować prawa mniejszości. - To nie ma nic wspólnego z tym, czy ktoś jest lewicowy czy ktoś jest liberalny czy ktoś jest konserwatywny - to są po prostu prawa człowieka i w otwartych miastach my musimy tych praw przestrzegać - dodał.

Prezydent Warszawy podziękował też gościom z zagranicy, w tym ambasadorom z Wielkiej Brytanii, Kanady czy Belgii, którzy pojawili się na paradzie.

Utrudnienia

Po przemówieniu, Parada Równości wyruszyła sprzed Pałacu Kultury i Nauki. Jej uczestnicy idą ulicami Świętokrzyską, Marszałkowską, Waryńskiego, al. Armii Ludowej, al. Niepodległości, Chałubińskiego, Alejami Jerozolimskimi i zakończy się przed PKiN.

Swoje trasy zmienią linie: 109, 117, 118, 127, 128, 131, 138, 143, 151, 157, 158, 159, 160, 167, 171, 174, 175, 178, 182, 187, 188, 200, 227, 501, 502, 504, 507, 514, 517, 519, 520, 521, 522, 523, 525.

"W czasie przemarszu tramwaje nie będą kursowały ul. Marszałkowską, w Al. Jerozolimskich i w ciągu ulic al. Niepodległości – T. Chałubińskiego – al. Jana Pawła II. Swoje trasy zmienią tramwaje linii: 4, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 25, 31, 33, 35 i 36" – podaje ratusz.

Urząd miasta zachęca do korzystania z metra. Dojazd do podziemnej kolei ułatwią dwie linie zastępcze: tramwajowa Z i autobusowa Z-4.

Składy linii Z będą jeździły z pętli Wyścigi ulicami Puławską, Woronicza, Wołoską i Marynarską do pętli PKP Służewiec, natomiast autobusy linii Z-4 z pętli Metro Wilanowska do Woronicza trasą: Puławska–Waryńskiego–Batorego–aleja Niepodległości–Madalińskiego (powrót Rakowiecką)–Wołoska.

Tolerancyjna Warszawa

Trasa Parady Równości fot. materiały organizatorów

W piątek prezydent stolicy powiedział, że Parada Równości to uczenie postawy otwartości i tolerancji, a takie imprezy odbywają się w wielu polskich miastach.

- Byłem na takich paradach już kilkukrotnie i widziałem tam uśmiechniętych ludzi - mówił prezydent stolicy. - To jest przede wszystkim podstawa do tego, żeby rozmawiać o tolerancji, a Warszawa jest miastem otwartym i tolerancyjnym - dodał.

W towarzyszącym paradzie miasteczku równości w Parku Świętokrzyskim od godziny 10 chętni będą mogli wziąć udział w zajęciach sportowych, warsztatach, a także debatach poświęconych głównie tematyce LGBTQ+.

Po paradzie o godziny 20 w Hard Rock Cafe rozpocznie się Koncert Love is Love, a o godz. 22 - oficjalne after party. Z kolei w niedzielę w Kinie Elektronik odbędzie się pokaz filmów pod hasłem "Kino równości". Od tygodnia w Warszawie odbywają się warsztaty, spotkania, wystawy w ramach "Tygodnia Równości".

Sprzeciw wobec nietolerancji

Parada Równości po raz pierwszy przeszła ulicami Warszawy w 2001 roku. Organizatorzy głoszą, że ich celem jest sprzeciw wobec nietolerancji i wykluczeniu. Warszawską Paradę Równości organizuje środowisko LGBTQ+. Za oficjalną organizację wydarzenia odpowiada Fundacja Wolontariat Równości, a za jego kształt komitet organizacyjny, do którego - jak twierdzą organizatorzy w mediach społecznościowych - może wstąpić każda osoba, instytucja, organizacja i firma.

Organizatorzy upominają się również o prawa mniejszości wyznaniowych, etnicznych, osób z niepełnosprawnościami i innych grup uważanych przez nich za dyskryminowane.

Parada na ulicach Śródmieścia fot. Jakub Kamiński / PAP

PAP,kz/ran