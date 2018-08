Trzaskowski obiecuje zmiany na Białołęce i tanie mieszkania

Informacje

- Dwa dni spędziliśmy tutaj, na Białołęce. Spotykaliśmy się z mieszkańcami na ulicach, niektórzy z nich byli tak mili i zaprosili nas do siebie do domu. Właśnie spotkałem się ze wspaniałymi seniorami" - mówił kandydat w czwartek po południu.





"Pomagać rodzinom"

W programie Trzaskowskiego dla Białołęki znalazły się trzy postulaty: rozwój komunikacji miejskiej - w tym nowe linie tramwajowe, metro i dodatkowe autobusy, stworzenie nowych szkół i przedszkoli, utworzenie parków i miejsc rozrywki.Jak mówił poseł PO, na Białołęce w kwestii komunikacji "jest dużo do zrobienia". - Tu akurat, na Tarchominie mamy jedną nową linię tramwajową, ale chcemy wybudować trzy nowe: wzdłuż ulicy Modlińskiej, nową linię na Zieloną Białołękę i linię na wschodnią Białołękę wzdłuż trasy Mostu Północnego. To są trzy nowe linie tramwajowe, zaczniemy od tej linii na Zielona Białołękę - zapowiedział Trzaskowski.Kandydat na prezydenta stolicy ma również w planach budowę nowej linii metra - "z ostatniej stacji na Młocinach przez tereny, które są przy cmentarzu Północnym, pod Wisłą, aż tutaj, na Tarchomin, na ulicę Mehoffera gdzie będzie ostatnia stacja".Trzaskowski zaproponował również stworzenie nowych szkół i przedszkoli. - To niesłychanie istotne, bo dzielnica rozwija się niesłychanie dynamicznie i tej infrastruktury tutaj brakuje. Będą nowe szkoły na Tarchominie, m.in. będzie nowe liceum - zapowiedział.Trzaskowski planuje też stworzenie więcej parków i miejsc rekreacji, wykorzystując naturalne atuty dzielnicy.

Wcześniej kandydat był na Pradze Północ, gdzie mówił o planach mieszkaniowych.

- Niesłychanie istotne jest to, żeby inwestować w człowieka. Skupić się również na tym, żeby wyrównywać szanse. W Warszawie jest to sprawa niesłychanie istotna, żeby pomagać rodzinom - podkreślił Trzaskowski na konferencji prasowej zorganizowanej przy zajezdni autobusowej Stalowa na Pradze Północ.





Mieszkania na wynajem

Jak dodał, jedną z najważniejszych dla rodzin kwestii są potrzeby mieszkaniowe i "znalezienie swojego miejsca w Warszawie", o których m.in. mówi akcja "Twój Dom Warszawa" w ramach programu "Wspieramy Rodziny".

- Najważniejsza sprawa to tanie mieszkania na wynajem. Chcemy, żeby Warszawa, samo miasto budowało 1500 mieszkań rocznie na tańszy wynajem - zadeklarował polityk. Jak zauważył, "koszt wynajęcia 1m kw. będzie wynosił ok. 25 zł czyli o połowę mniej niż na rynku". - W praktyce do mieszkania o średniej wielkości 50m kw. miasto będzie dopłacało około 1000 złotych - zaznaczył.



Podkreślił też, że zajezdnia autobusowa, przy której odbywała się konferencja będzie przeniesiona na Białołękę. - Dokładnie w tym miejscu powstaną mieszkania na wynajem - zapowiedział Trzaskowski. Dodał też, że "wsparcie dla mieszkańców będzie udzielane za pomocą kredytów i samego wkładu zainteresowanych, dzięki czemu inwestycja "będzie sama się finansować".

- Druga propozycja dla tych najbardziej potrzebujących to mieszkania socjalne i komunalne. To niesłychanie istotne, żeby zwiększać ich zasób i deklaruję ze ten zasób zostanie zwiększony do 100 tys. mieszkań - powiedział Trzaskowski.



Jak dodał, "jeżeli ktoś będzie czekał powyżej roku na mieszkanie socjalne lub komunalne w tym momencie miasto pospieszy z pomocą i będzie się starało załatwić lokal - nawet jeżeli trzeba będzie go wynająć na rynku".

