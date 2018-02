Informacje

Da się czy się nie da? fot. FUTUWAWA / tvnwarszawa.pl

Pomysł, by kolejny raz wyrzucić do kosza wszystkie miejskie plany i pomysły na otoczenie Pałacu Kultury zaczął się od jednego obrazka. Nienowej zresztą wizualizacji, na której "Pekin" otoczony jest niemalże dzikim lasem. Spodobała się warszawiakom i błyskawicznie "rozeszła się" w internecie.

Podchwycił ją także kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta miasta Rafał Trzaskowski. Na Twitterze napisał: "Zgadzam się. Możemy być jak NY. Ścisłe centrum może być zielone, a teren wokół PKIN może być parkiem. Będziemy rozmawiać o szczegółach. #DasiewWawie".

Zgadzam się. Możemy być jak NY. Ścisłe centrum może być zielone, a teren wokół PKIN może być parkiem. Będziemy rozmawiać o szczegółach. #DasiewWawie https://t.co/nQ9NXq0rNf — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) February 2, 2018

Zaskakująca deklaracja, biorąc pod uwagę trwające przez trzy kadencje zmagania ekipy Hanny Gronkiewicz-Waltz z placem Defilad i jego zabudową. Sadzenie lasu w tym miejscu oznaczałoby bowiem, że efekty tych zmagań trafią do kosza właśnie wtedy, gdy zbliżają się do realizacji.

Trzaskowski dostrzegł swój błąd, bo po jakimś czasie złagodził nieco swój entuzjazm: "Uspokajam. Dużo zieleni wokół PKiN nie oznacza, że nie budujemy TR i Muzeum - wszystko da się pogodzić" - "twteetnął".

Uspokajam 😀Dużo zieleni wokół PKiN nie oznacza, że nie budujemy TR i Muzeum - wszystko da się pogodzić. Da się, a nie- nie da się!#DasiewWawie #trzaskowski2018 — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) February 2, 2018

#dasie czy #niedasie?

W rozmowie z tvnwarszawa.pl kandydat PO przyznaje, że nie zamierza obstawać przy utopijnej koncepcji. - Warszawa jest już zielonym miastem, ale jestem zwolennikiem tego, by w stolicy było jej jeszcze więcej. Na tak wczesnym etapie kampanii nie zobowiązuje się do realizacji tej konkretnej wizji artystycznej, używam jej jako przykładu - pokazując jednak kierunek rozwoju miasta - przekonuje.

Nadal twierdzi jednak, że teren wokół PKiN może w przyszłości przypominać park. Nie zdradza jednak, w jaki sposób można by tego dokonać. A nie jest to proste. By na placu Defilad powstał park, niezbędna jest zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (co najmniej dwa lata) i miejscowego planu zagospodarowania - tego samego, którego zmiana zajęła ekipie Hanny Gronkiewicz-Waltz kilka lat.

Dopiero wtedy można byłoby zacząć myśleć o konkretnym projekcie, pozwoleniach i wreszcie przetargach na realizację. Wszystko to miałoby jednak szereg innych konsekwencji. Już teraz pod placem Defilad trwa budowa kolektora ściekowego. Jest niezbędny po to, by powstać mogło Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatr Rozmaitości, a także reszta zapisanej w planie zabudowy. Zmiana planu oznaczałaby, że budynki TR i MSN nie powstaną - do kosza poszedłby gotowy projekt wyłoniony w trzecim konkursie architektonicznym. Dwa wcześniejsze zostały unieważnione, a realizacja projektu zapoczątkowanego przez Lecha Kaczyńskiego ciągnie się ponad dekadę i nigdy nie była tak blisko sukcesu.

Do kosza trafiłyby też koncepcje placu Centralnego - poprzedzony niespotykanymi wcześniej w mieście konsultacjami społecznymi konkurs jest w toku. Jego unieważnienie oznaczałoby nie tylko stratę czasu i pieniędzy, ale też - zignorowanie głosu mieszkańców. W piątek przypominał o tym wiceprezydent Michał Olszewski. - Czekamy na wyłonienie wykonawcy projektu. Studium uwarunkowań oraz plac miejscowy przewidują w tym miejscu budowę Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz nasadzenie zieleni. Miasta nie zmienimy co chwilę zmieniając plan miejscowy. Należy przyjąć jeden i go realizować - tłumaczy Olszewski.

Niezbyt realne wydają się też takie elementy z wizualizacji, która wywołała to zamieszanie, które wymagają współpracy z PKP. A jest ich tam nie mało: jezioro nad tunelem średnicowym czy likwidacja przystanku Śródmieście to te widoczne na pierwszy rzut oka.

Warto też pamiętać, że Pałac Kultury jest wpisany do rejestru zabytków, a konserwatorzy spierali się też o konieczność ochrony jego otoczenia.

To tylko kampania

Pytany, jak chce zrealizować ten pomysł i czy uważa, że jest on realny, Trzaskowski tłumaczy, że jego tweety są tylko... sygnałem w jakim kierunku chce zmierzać podczas walki o fotel prezydenta. - To jest etap kampanii wyborczej, w którym mówi się o ogólnym podejściu związanych z konkretnymi zagadnieniami. Program wyborczy będzie w kwietniu - wtedy zaczniemy konsultacje z mieszkańcami. Pomysłów, również tych związanych z zielenią w mieście, jest wiele - dotyczących otwierania ogródków działkowych, tworzenia nowych terenów zielonych i poszerzania istniejących. Po zaplanowaniu tego wszystkiego i konsultacjach społecznych będziemy ogłaszać konkretne propozycje - zapowiada polityk.

Wizualizacja z parkiem pochodzi z konkursu zorganizowanego przez stowarzyszenie FUTUWAWA. Autorzy nadesłanych prac mieli przedstawić futurystyczną wizję placu Defilad. O koncepcji przygotowanej przez Patrycję Stołtny i Michała Sapko wspomniał na Facebooku Jan Śpiewak ze stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. I stwierdził: "Stosunkowo małymi kosztami może stać się wizytówką Warszawy i służyć jej mieszkańcom. Zróbmy to!".

Entuzjazm studził między innymi Michał Wojtczuk z "Gazety Stołecznej". "Jeżeli nadal ma działać Pałac Kultury, w którym mieszczą się cztery teatry, kino, muzea i spora część biur stołecznego ratusza, to potrzebne są drogi dojazdowe dla samochodów z zaopatrzeniem i parkingi - naziemne albo podziemne. Czy wszyscy sobie zdają sprawę, że to zredukuje malowniczą puszczę z wizualizacji?" - pytał dziennikarz na łamach "Stołecznej".

