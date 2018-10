Trzaskowski: nie wstydzę się Koalicji Obywatelskiej

Informacje

- Nie wstydzę się Koalicji Obywatelskiej, walczy o najważniejsze dla nas wartości - powiedział kandydat na prezydenta stolicy Rafał Trzaskowski. W ten sposób odniósł się do apelu swojego konkurenta Patryka Jakiego, aby zrezygnował z członkostwa w Platformie Obywatelskiej.

Trzaskowski, który jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej (PO i Nowoczesnej), odnosząc się do piątkowej debaty telewizyjnej kandydatów na prezydenta stolicy powiedział, że debatę wygrali warszawiacy, ponieważ mogli usłyszeć, jakie są poglądy i programy wszystkich kandydatów.

Wyraził nadzieję, że weźmie udział w kolejnej debacie przed drugą turą wyborów. - Mam nadzieję, że ja w tej drugiej turze na pewno będę i myślę, że ta debata będzie pozwalała zapoznać się już z całym programem tych dwóch kandydatów, którzy znajdą się w drugiej turze - powiedział Trzaskowski.

"Koalicja Obywatelska walczy o najważniejsze dla nas wartości"

Podkreślił, że kampania wkracza na ostatnią prostą. - W czwartek zapowiadamy konwencję i po konwencji 24 godziny pracy non stop na ulicach Warszawy. Odwiedzimy miejsca, które dla warszawiaków i warszawianek są ważne. Także ta ostatnia prosta, po czwartkowej konwencji będzie trwała non stop aż do ciszy wyborczej - zapowiedział Trzaskowski.

Pytany przez dziennikarzy, jak odnosi się do apelu Patryka Jakiego, aby zrezygnował z członkostwa w PO, powiedział: - Przede wszystkim widać, że Patryk Jaki bardzo się wstydzi swojej partii politycznej. Mnie to nie dziwi przy tym, co PiS wyprawia w Warszawie i w Polsce - powiedział polityk Platformy.

Jaki podczas piątkowej debaty telewizyjnej pokazał rezygnację z członkostwa w partii - Solidarnej Polsce. Wręczył także Trzaskowskiemu wniosek o rezygnację z członkostwa w PO. W sobotę, Jaki na konferencji pytał Trzaskowskiego, czy zrezygnuje z Platformy.

Trzaskowski przekonywał też, że Jaki "przez cały czas coś udaje i zmienia zdanie". - Obiecywał inwestycje, a wcześniej głosował przeciwko tym inwestycjom, zmienia zdanie w sprawach tak ważnych dla warszawiaków jak kwestia szczepień czy in vitro. Przez cały czas zachowuje się w sposób, który świadczy o tym, że jego wiarygodność jest tak naprawdę zerowa - powiedział polityk Platformy.

- Chyba nikt się nie nabierze na to, że Patryk Jaki, jeden z najbardziej ideologicznych ministrów tego rządu może być osobą, która nagle będzie stała ponad partią. To jest znowu udawanie kogoś kim się nie jest - dodał Trzaskowski.

Dopytywany, czy zrzeknie się członkostwa w PO, jeśli wygra wybory, odparł: - Ja się nie wstydzę Koalicji Obywatelskiej dlatego, że Koalicja Obywatelska walczy o najważniejsze dla nas wartości.

Trzaskowski nie podzielił także opinii Jakiego, że Warszawa jest silnie upartyjniona. - Jeżeli bym został prezydentem Warszawy, to oczywiście najważniejsze dla mnie będą kompetencje i to kompetencje będą decydowały o tym, z kim będę współpracował - podkreślił kandydat Koalicji Obywatelskiej.

Wybory samorządowe odbędą się 21 października, a druga tura wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 4 listopada.

PAP/kz/mś