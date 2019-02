Informacje

"Więcej w przyszłym tygodniu"

Prowadzący poranny program Konrad Piasecki pytał prezydenta Warszawy między innymi o tabliczki z nazwami ulic Jacka Kaczmarskiego, Grzegorza Przemyka czy Zbigniewa Romaszewskiego.

Trzaskowski zapewnił, że nie jest przesądzone, że znikną wszystkie tabliczki po cofniętej przez sąd dekomunizacji.

- Aktualnie rozmawiamy na ten temat z radnymi. Nie może być tak, że PiS zmienia nazwy ulic z pogwałceniem prawa, co potwierdził sąd - wyjaśniał Trzaskowski.

Zapowiedział, że w przyszłym tygodniu zapadną decyzje co do tego, które nazwy pozostaną. Na pytanie, czy będzie ulica Lecha Kaczyńskiego, powtórzył, że trzeba poczekać tydzień.

Zdanie mieszkańców

Prezydent stolicy zapowiedział, że w tej sytuacji należy brać pod uwagę zdanie warszawianek i warszawiaków, którzy chcieliby, aby część nazw z dekomunizacji pozostała. Zaznaczył, że sam jest za tym, żeby w stolicy były ulice imienia Grzegorza Przemyka czy Stanisława Pyjasa.

- Są jednak takie ulice jak na przykład Duracza (Teodor, polski działacz komunistyczny - red.), na które nie ma miejsca w mieście i wszyscy są co do tego zgodni. Są też takie, które są dyskusyjne i takie, które odpowiadają mieszkańcom - wskazał Trzaskowski.

W ubiegłym tygodniu pisaliśmy, że drogowcy rozpoczęli demontaż znaków z ulicą Lecha Kaczyńskiego. Na początku grudnia ubiegłego roku Naczelny Sąd Administracyjny podtrzymał uchylenie zarządzenia wojewody mazowieckiego o zmianie alei Armii Ludowej na ulicę Kaczyńskiego. Tego samego dnia analogiczne wyroki zapadły w sprawie 43 innych ulic.

"Wsłuchuję się w głos osób poszkodowanych"

Rafał Trzaskowski mówił również o podpisanej we wtorek karcie LGBT+. Na tvnwarszawa informowaliśmy o tym, że prezydent stolicy podpisał deklarację na rzecz społeczności lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transseksualnych.

Prezydent był pytany, czy jest to tak ważna decyzja, żeby podejmować ją już na początku kadencji. - Zaczęliśmy od żłobków i pomocy seniorom, ale pomoc osobom dyskryminowanym też jest bardzo istotna - odpowiedział Trzaskowski.

Dodał również, że nie należy trywializować problemu. - Jeżeli na bruk wyrzucani są ludzie z rodzin, które nie tolerują ich orientacji, i nie mają się gdzie podziać, to trzeba im pomóc - argumentował. Odniósł się w ten sposób do stworzenia hostelu dla osób LGBT, które zostały wyrzucone z domu.

Prowadzący program pytał również o wsparcie dla klubów sportowych społeczności LGBT.

- Jeżeli dochodzi do samobójstw w szkołach, bo dzieci są zaszczuwane, jeśli ludzie są dyskryminowani ze względu na odmienną orientację w klubach sportowych, to trzeba takim osobom pomóc - wskazywał Trzaskowski. - Ja wsłuchuję się w głos osób poszkodowanych, w to o czym mówią same środowiska. To nauczyciele najlepiej wiedzą, jak im pomóc, tak samo seniorzy. Nie inaczej jest z osobami o odmiennej orientacji - wyjaśnił prezydent.

mp/ran