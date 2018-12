Informacje

Prezydent spotkał się z kupcami Wolumenu fot. Urząd Miasta

Prezydent Warszawy spotkał się z kupcami bazaru Wolumen. - Bardzo nam zależy, żeby takie miejsca były chronione. W związku z tym przy opracowywaniu planu dla tej części Bielan będziemy dbali, by nie zmieniło się wiele, jeżeli chodzi o charakter tego miejsca - zadeklarował Rafał Trzaskowski.

Na początku października urzędnicy zaprezentowali projekt planu miejscowego dla Nowego Wawrzyszewa. Zakłada on zmniejszenie bazaru. Wywołało to protest tamtejszych kupców i lokalnej społeczności. Szybko przyłączyli się do niego miejscy aktywiści. Jak ostrzegali inicjatorzy akcji "Wolumenu nie oddamy!", pod zabudowę usługowo-handlową, biurową lub mieszkaniową mogłaby trafić ponad jedna trzecia terenu targowiska, które funkcjonuje w tym miejscu od lat 60.

"Osobiście będę nadzorował dalsze prace"

Po tym, jak protestujący skierowali do prezydenta petycję z zastrzeżeniami do projektu, postanowił on osobiście spotkać się z zaniepokojonymi kupcami.

- Pragnę zapewnić, że osobiście będę nadzorował dalsze prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nowego Wawrzyszewa i w szczególności będę przyglądał się propozycjom zmiany sposobu zagospodarowania terenu bazaru Wolumen i opiniom mieszkańców. Pragnę zapewnić, że jestem zdecydowanie za zachowaniem w maksymalnie możliwym zakresie funkcji targowiskowej w tym projekcie planu miejscowego - mówi Rafał Trzaskowski, cytowany w komunikacie ratusza.

O swoim wsparciu dla pozostawienia bazaru w obecnym kształcie przekonywał też w filmie zamieszczonym na Twitterze. - Bardzo nam zależy, żeby takie miejsca były chronione. W związku z tym przy opracowywaniu planu dla tej części Bielan będziemy dbali, by nie zmieniło się wiele, jeżeli chodzi o charakter tego miejsca - deklarował.

Odwiedziłem dziś #Wolumen, aby osobiście zapewnić warszawiaków o moim wsparciu dla pozostawienia bazarku na Bielanach w obecnym kształcie. To miejsce-legenda dla mieszkańców nie tylko Bielan, ale całej @warszawa i jego historia powinna być kontynuowana. pic.twitter.com/WQ59BOfF4w — Rafał Trzaskowski (@trzaskowski_) 5 grudnia 2018

Wynik spotkania skomentował w mediach społecznościowych obecny na nim burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk. "Pan Prezydent spotykał się z przedstawicielami stowarzyszeń kupców i przekazał im list, w którym zapewnił o swoim wsparciu dla zachowania bazaru oraz odejścia od pomysłu przyjęcia planu miejscowego, który przyczyni się do zabudowania tego terenu budynkami biurowymi. Czyli krótko mówiąc Bazar na Wolumenie zostaje!" - napisał na Facebooku. Przypomnijmy, że w obronę bazaru włączyło się też stowarzyszenie Razem dla Bielan, z którego wywodzi się nowy burmistrz.

"Jest wiele kwestii spornych"

"To już kolejna próba sformułowania planu dla tego terenu. Jest wiele kwestii spornych - z tematem targowiska na czele. Jego przyszłość to autorski pomysł projektanta planu, który w ten sposób odczytał intencje uczestników wcześniejszych dyskusji. Rozbieżność między wizją urbanisty a oczekiwaniem użytkowników jest wyraźna, ale jej ujawnienie nastąpiło w dobrym momencie" - zapewniają urzędnicy.

Wizytę prezydenta na bazarze postanowili wykorzystać, by wytłumaczyć, dlaczego uchwalenie nowego planu jest w ogóle potrzebne. Jak wyjaśniają, Studium Warszawy przewiduje w tym miejscu "centrum lokalne i przestrzenie publiczne o charakterze reprezentacyjnym". Dlatego konieczne jest uporządkowanie zabudowy i rozszerzenie jej obecnych funkcji, by "służyły nie tylko mieszkańcom osiedla, ale całych Bielan".

Urzędnicy przekonują też, że aktualny projekt nie przesądza o możliwościach zagospodarowania terenu. I właśnie dlatego został wyłożony do wglądu publicznego, by odnieść się do niego mogli wszyscy zainteresowani. Dodają też, że intencją planu jest utrzymanie funkcji usługowo-handlowej Wolumenu. Pod uwagę biorą też możliwość budowy hali targowej, gdzie handel odbywałby się na dotychczasowych zasadach, jednak możliwe byłoby stworzenie przestrzeni dla innych usług.

Przypominają też, że projekt planu zakłada lokalizację placu publicznego, z którego mogliby korzystać kupcy w kioskach i na zewnętrznych stanowiskach "o ujednoliconej formie stylistycznej w strefie wyznaczonej liniami zabudowy".

Społecznicy zaangażowani w akcję "Wolumenu nie oddamy!" zebrali blisko pięć tysięcy podpisów pod petycją skierowaną do prezydenta:

Podziel się: Bądź na bieżąco:









kk/b