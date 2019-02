Trzaskowski: jesteśmy za związkami partnerskimi

Informacje

- Jedną z pierwszych decyzji będzie poparcie związków partnerskich - mówił we wtorek po południu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski na antenie radia RMF. Trzaskowski poruszył także problem odbudowy Pałacu Saskiego i sprawę działki przy Srebrnej.

Wprowadzenie w Polsce związków partnerskich to jeden z postulatów Wiosny - nowego ugrupowania byłego prezydenta Słupska Roberta Biedronia. O opinię w tej sprawie Trzaskowski został zapytany we wtorek w radiu RMF FM.

"Tak, jesteśmy za"

- Jeżeli nas zapytają, to ja odpowiem: tak, jesteśmy za związkami partnerskimi - zadeklarował prezydent stolicy. – W klubie jest duże poparcie dla tej inicjatywy.

Trzaskowski potwierdził, że rozwiązanie to popiera cała Platforma Obywatelska. - W tej sprawie na pewno powinna być ustawa i powinny być związki partnerskie. Wydaje mi się, że w tej chwili już absolutna większość koleżanek i kolegów jest co do tego przekonana - dodał prezydent stolicy.

Za błąd uznał fakt, że taka ustawa nie została uchwalona w czasie, kiedy PO była u władzy. - Ale tak jak patrzę na to, co się dzieje w klubie, to wydaje mi się, że w tej chwili jest duże poparcie dla tego typu inicjatywy. Widać to było zresztą na tej naszej konwencji, która dotyczyła praw kobiet - zaznaczył.

Sprawa odbudowy Pałacu Saskiego

Tematem rozmowy na antenie RMF była także sprawa odbudowy Pałacu Saskiego.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski informował w zeszłym tygodniu, że w końcowej fazie są prace nad tak zwaną specustawą, która dokładnie określi warunki i harmonogram odbudowy Pałacu Saskiego w Warszawie.

Kilka dni temu poinformował że do tej pory nie otrzymał odpowiedzi na zaproszenie do spotkania, które w tej sprawie wystosował do prezydenta Warszawy.

- Mogę tylko przeprosić, że w połowie stycznia myślałem o czymś innym - przyznał Trzaskowski mówiąc o śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Zapewniam natomiast, że traktuję poważnie te rozmowy, które chce ze mną przeprowadzić pan marszałek.

"Pracujemy nad masterplanem"

- Dostałem zaproszenie. Jeżeli zostanie ustalona dokładna data, to na pewno pójdę do pana marszałka, choćby z szacunku dla instytucji - dodał.

Prezydent Warszawy był też pytany o sprawę działki przy Srebrnej. Jak zaznaczył, w tej sprawie najważniejszą kwestią jest wysokość budynku.

- PiS ma trzy działki i w dwóch jest plan zagospodarowania - rozpoczął. - To nie jest tak, że ratusz nie pozwolił na budowę. Chodzi o wysokość. Myślę, że 11 pięter dla skromnej fundacji wystarczy. Pracujemy nad masterplanem, co ureguluje wydawanie wszystkich planów zagospodarowania. Srebrna zostanie uwzględniona w pierwszej kolejności. Może to potrwać miesiącami, ale mam nadzieję, że uporamy się [z tym - red.] do początku przyszłego roku - dodał Trzaskowski.

- Największym błędem PiSu jest bagatelizowanie, to, że nie tłumaczy, czemu szef partii zajął się robieniem biznesu i deweloperką. Ja uważam ze PiS powinien się wytłumaczyć przed wszystkimi Polakami, czy jest to naturalne, że prezes partii zajmuje się robieniem biznesu i wielomiliardowymi biznesami, czy jest normalne że partia się uwłaszczyła i dba o swoje finansowe interesy. Czy przypadkiem nie koliduje to z tym, że zabrania się politykom prowadzenia działalności gospodarczej? To wszystko powinno być wyjaśnione. Wyjaśnione przez sąd, a jeśli nie, to przez PiS - skwitował prezydent stolicy.

