Trzaskowski i Schetyna jeżdżą metrem. "Potrzebna jest mobilizacja"

Rafał Trzaskowski wraz z Grzegorzem Schetyną rozpoczęli we wtorek rano nową akcję przedwyborczą pod hasłem: Metro Europa. W porannym szczycie komunikacyjnym towarzyszyli pasażerom podziemnej kolejki. - Chcemy ich przekonywać, że potrzebna jest mobilizacja. Trzeba ratować Warszawę przed PiS - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej.





Akcja wystartowała przy stacji metra Kabaty, gdzie z dziennikarzami spotkała się liczna grupa działaczy Koalicji Obywatelskiej - głównie z Ursynowa.- Dziś, jak co dzień, będziemy rozmawiać z warszawiakami na kilku stacjach metra. Kończymy konferencją na Metrze Młociny. Chcemy uzmysłowić warszawiakom, co się w ostatnich dniach wydarzyło i jakie to może mieć konsekwencje dla Warszawy - zaznaczył na wstępie Trzaskowski.

Przypomniał o skardze Komisji Europejskiej skierowanej w poniedziałek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na polski rząd, związaną z ustawą o Sądzie Najwyższym. - Komisja stwierdza naruszenie praworządności i prawa unijnego, jeśli chodzi o niezależność sądów. My dzisiaj chcemy rozmawiać z warszawiakami o konsekwencjach, jakie tego typu decyzja może mieć dla inwestycji w całej Polsce, ale przede wszystkim w Warszawie - mówił kandydat.

Zaznaczył, że w stolicy około 40 proc. wszystkich inwestycji zostało zrealizowanych właśnie dzięki pomocy finansowej z Unii Europejskiej. Jako przykład podał metro i infrastrukturę drogową, w tym parkingi "Parkuj i Jedź". Dlatego - jak wskazał Trzaskowski - konferencja podsumowująca akcję Metro Europa ma się odbyć na stacji Młociny, gdzie jeden z takich parkingów się znajduje. Tam, według kandydata, dobrze widać wpływ unijnych funduszy na rozwój miasta.

❗️@SchetynadlaPO próba oszustwa wyborczego jest zagrożeniem dla przyszłości miasta. Dlatego jesteśmy z @trzaskowski_ i będziemy każdego dnia warszawiaków przekonywać, że żarty się skończyły, że trzeba ratować Warszawę przed kandydatem #PiS-u na prezydenta! #MetroEuropa pic.twitter.com/EMYlM5RvkM — Platforma NEWS 🇵🇱✌️ (@NewsPlatforma) 25 września 2018

- Przez swoją nieudolną politykę PiS naprawdę chce wyprowadzić Polskę na margines Unii Europejskiej, a potem poza nią. Mówiliśmy o tym rok temu, a dziś widzimy, jak ten scenariusz się realizuje - ocenił krytycznie Grzegorz Schetyna.



- Kontrkandydat Rafała Trzaskowskiego [Patryk Jaki - red.] obiecuje, kreśli scenariusze kolejnych dzielnic i zielonej Warszawy, a tak naprawdę jest kolegą z klubu parlamentarnego ministra Szyszki, który mordował i niszczył Puszczę Białowieską. To właśnie te decyzje wywołały reakcje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - mówił dalej.



Jak podkreślił, towarzyszy Trzaskowskiemu, bo chce razem z nim i innymi działaczami Koalicji Obywatelskiej "przekonywać warszawiaków do mobilizacji". - Trzeba ratować Warszawę przed PiS i kandydatem PiS na prezydenta - podsumował.

Po konferencji politycy KO wsiedli do pociągu. Rozmawiali z pasażerami i rozdawali ulotki.

