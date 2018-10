Trzaskowski: czekamy na wyniki do Rady Warszawy, to niezwykle istotne

Informacje

Według sondażu IPSOS Rafał Trzaskowski wygrał w pierwszej turze wyborów na prezydenta stolicy z wynikiem 54,1 proc. Drugie miejsce - według sondażu - zajął kandydat Zjednoczonej Prawicy Patryk Jaki z wynikiem 30,9 proc.

Dziękował za mobilizację

- Pracujemy dzisiaj, rozmawiamy z warszawiakami pod stacją metra na Politechnice. I będziemy planowali najbliższe aktywności na najbliższy tydzień i najbliższy miesiąc - mówił polityk Platformy Obywatelskiej.

Skierował "wielkie podziękowania" do warszawianek i warszawiaków. - Za tę olbrzymią mobilizację, bo była ogromna we wszystkich właściwie komisjach obwodowych. Wszyscy potwierdzają, że takiej frekwencji nie było od dawna - mówił Trzaskowski.

Podziękował też osobom, które brały udział w kampanii. Sztab czeka na oficjalne potwierdzenie wyników prezydenckich, a także tych do Rady Warszawy i dzielnic. - To niezwykle istotne - podkreślił. - Prezydent rządzi razem ze wsparciem rady miasta. Rady dzielnic też mają niesamowicie ważną rolę do odegrania - mówił.

Trzaskowski był pytany o pierwsze decyzje, jeżeli zostanie prezydentem Warszawy. - Po ukonstytuowaniu się nowej rady miasta będę podejmował decyzje dotyczące wcielania w życie obietnic programowych. Zaczynamy od darmowych żłobków dla wszystkich warszawiaków. Później będziemy przygotowywali kolejne decyzje, zwłaszcza te dotyczące jakości życia, bo zarówno dopłaty do zajęć dodatkowych dla uczniów, czy duży pakiet senioralny, to są takie decyzje, które można wcielać w życie niemalże do razu. Zależy nam, żeby pokazać sprawczość - obiecywał Trzaskowski.

Mówił też, że nowym wyzwaniem będzie sprawa nowego prawa dotyczącego dokładnego sortowania śmieci.

"Gotów rozmawiać"

Trzaskowski stwierdził również, że partia rządząca powoduje "wszystkie możliwe zwyżki cen, jakie się możemy spodziewać". - Ale oczywiście wejdę do ratusza, będę miał dostęp do wszystkich danych, mam nadzieję, że nie będą potrzebne żadne podwyżki. Wręcz przeciwnie, przecież jeżeli chodzi o komunikacje miejską, zapowiadamy darmowe bilety dla uczniów szkół średnich - przypomniał polityk Platformy Obywatelskiej.

Dziennikarze zwrócili uwagę, że Patryk Jaki zaproponował pomoc Trzaskowskiemu.

- Jeżeli mówię: Warszawa dla wszystkich, a to jest credo całej kampanii, ja jestem gotów rozmawiać z każdym. Jeżeli ktoś w dobrej wierze będzie chciał rozmawiać o mieście, to ja jestem absolutnie gotów do takiej rozmowy. Poczekajmy, aż potwierdzą się wyniki - zaapelował Trzaskowski.

I zaznaczył, że wtedy zwróci się wtedy ze "słowami do kontrkandydatów".

Główne zdjęcie: Paweł Supernak/PAP

ran/pm