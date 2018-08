Informacje

Utwardzenie 400 dróg lokalnych, między innymi w Ursusie, Wesołej, Rembertowie i Białołęce, a także modernizację dużych stołecznych arterii, takich jak Czerniakowska, Modlińska czy Połczyńska zapowiedział w środę Rafał Trzaskowski, kandydat Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy.

Trzaskowski od kilku dni w różnych częściach miasta prezentuje swój program zatytułowany "Stolica lepszej komunikacji". We wtorek na Gocławiu mówił o potrzebie rozbudowy warszawskiej sieci tramwajowej.

W środę kolejne propozycje wyborcze przedstawił w Ursusie, nieopodal południowej obwodnicy Warszawy. Tym razem dotyczyły one modernizacji stołecznych dróg.

Towarzysząca Trzaskowskiemu radna PO Aleksandra Gajewska wskazywała, że w Warszawie jest około 400 dróg bocznych, które wymagają remontów. Jedna z nich znajduje się właśnie w miejscu środowego briefingu (ul. Henryka Brodatego), a pozostałe m.in. na Białołęce, w Wesołej, Rembertowie i Ursynowie.

100 dróg rocznie

Trzaskowski zadeklarował, że jeśli wygra wybory, przyspieszy modernizację takich nieutwardzonych lokalnych ulic. - "Stolica lepszej komunikacji" to metro, SKM-ka, to linie tramwajowe, które prezentowaliśmy wczoraj. To ułatwienia dla kierowców, np. skrzyżowania bezkolizyjne, budowa parkingów. To również ułatwienia dla mieszkańców, którzy mieszkają przy drogach, które po prostu nie są utwardzone - powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej.

- Moje zobowiązanie jest takie, że do końca kadencji postaramy się utwardzić wszystkie 400 ulic, które utwardzone nie są. Będziemy utwardzać po 100 ulic rocznie - dodał. Według niego koszt takiego przedsięwzięcia to około 35 milionów złotych.

Przypomnijmy, że w 2017 roku ratusz ogłosił dwuletni program utwardzania dróg gruntowych. W sumie planuje przeznaczyć na niego 20 milionów złotych. Z informacji podawanych na stronie urzędu wynika, że w ubiegłym roku utwardzonych zostało 30 dróg, natomiast w tym w planach są 32 kolejne. Gajewska odniosła się do tego programu mówiąc, że propozycja Trzaskowskiego jest wynikiem sygnałów od mieszkańców, którzy chcieliby, żeby utwardzanie przyspieszyło.

Na plan Trzaskowskiego optymistycznie zareagowała wiceprezydent Renata Kaznowska. "Bardzo się cieszę na rozszerzenie programu, bardzo! To program ważny dla mieszkańców. Utwardzamy 30 uliczek rocznie, to i utwardzimy 100" - napisała na Twitterze, komentując wpis dziennikarza "Gazety Stołecznej".

Więcej frezowania

Trzaskowski zapowiedział też remont dotychczasowych asfaltowych nawierzchni w stolicy. "Miasto zrobiło bardzo dużo, jeżeli chodzi o frezowanie, ale zostało sporo ulic, które nadal wymagają naprawy. Mam całą listę takich dróg: choćby Czerniakowska, Modlińska, Kasprzaka, aleja Jana Pawła II, Połczyńska - zaznaczył polityk Platformy.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej powtórzył, że w swym programie "Stolica lepszej komunikacji" stawia przede wszystkim na komunikację publiczną. - Tutaj będą największe inwestycje. Chcemy, żeby ten krwiobieg miasta dobrze funkcjonował. To jest dobrze zaplanowane, dotyczy stacji przesiadkowych, bierzemy pod uwagę potoki pasażerów, ale również bierzemy pod uwagę jak zgrać system komunikacji miejskiej z ułatwieniami dla kierowców - podkreślił Trzaskowski.

Zapowiedział, że w najbliższych dniach zaprezentuje propozycje dotyczące budowy ścieżek rowerowych.

We wtorek na Gocławiu Trzaskowski obiecał rozbudowę sieci tramwajowej, m.in. stworzenie nowej linii z Woli na Wilanów oraz linii, która będzie prowadziła właśnie na Gocław. Kolejne linie, które chciałby wybudować kandydat PO i Nowoczesnej, to linia tramwajowa wzdłuż ulicy Modlińskiej oraz dwie linie na Białołękę. Na program Trzaskowskiego składa się ponadto nowa linia tramwajowa, poprowadzona ze stacji metra Wilanowska na tzw. Mordor, czyli zagłębie biurowe na Mokotowie, a także linie na Odolany i wzdłuż ul. Powązkowskiej. Koszt rozbudowy sieci tramwajowej to około 1,5 miliarda złotych.

PAP/kk/r