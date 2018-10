Trzaskowski agitował w Radomiu. Apelował o "totalną mobilizację"

Informacje

Rafał Trzaskowski namawia TVN24

- Zależy nam, żeby wygrać we wszystkich dużych, średnich i mniejszych miastach. Mam nadzieję, że II tura wyborów, doprowadzi do tego, że będą one gospodarowane przez tych, którzy mają szacunek dla konstytucji i wartości europejskich - powiedział nowo wybrany prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Trzaskowski przyjechał w poniedziałek do Radomia, aby udzielić poparcia obecnemu prezydentowi tego miasta Radosławowi Witkowskiemu, który w II turze spotka się z kandydatem PiS Wojciechem Skurkiewiczem. Witkowskiego poparł także prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

- Mam nadzieję, że druga tura (wyborów) doprowadzi do tego, że wszystkie duże i średnie miasta będą gospodarowane przez tych, którzy mają szacunek dla konstytucji i wartości europejskich - powiedział Trzaskowski. - Zależy nam na tym, żeby wygrywać we wszystkich dużych średnich i mniejszych miastach - dodał. Jednocześnie zapowiedział, że we wtorek pojedzie do innych miast w których ma się odbyć druga tura.

"Apeluję jako wykładowca akademicki"

- Zaczynamy od Radomia, dlatego, że Warszawa i Radom muszą dalej ze sobą ściśle współpracować. Jutro i pojutrze będę w kolejnych kilkunastu miastach, bo wszyscy pracujemy bardzo intensywnie, bo chcemy mobilizować Polki i Polaków, żeby poszli na wybory - mówił Trzaskowski.

Nowo wybrany prezydent stolicy zaapelował o "totalną mobilizację". - Idźcie 4 listopada do urn, apeluję tutaj też jako wykładowca akademicki do wszystkich młodych, do studentów - oddajcie głos na prezydenta Witkowskiego - powiedział Trzaskowski. Według niego, obecny prezydent miasta jest "gwarantem rozwoju Radomia". - A ja mogę gwarantować, że na pewno będzie dobra współpraca między Warszawą a Radomiem i w ogóle całym Mazowszem - podkreślił nowo wybrany prezydent stolicy.

Trzaskowski powiedział też, że między nim a Witkowskim jest wiele podobieństw. - Po pierwsze: to samo pokolenie; po drugie - chcemy dbać o to, żeby nasze miasta pozostawały otwarte i europejskie. W końcu po trzecie: zarówno pan prezydent Radosław Witkowski, jak i ja, prowadziliśmy pozytywną kampanię: skupialiśmy się na tym, jak nasze miasta mogą się rozwijać - zaznaczył Trzaskowski.

"Radom jest pięknym, dumnym miastem"

Witkowskiego poparł także Krzysztof Żuk, który ponownie wygrał wybory prezydenckie w Lublinie. - Wierzę, że wybór Radosława Witkowskiego to wybór dobrego programu rozwoju Radomia. Tu, w Lublinie, zbudowaliśmy szeroki ponadpartyjny ruch, który wygrał wybory i będzie realizował ambitny program rozwoju naszego miasta. Tego samego chce Radosław Witkowski - zaznaczył Żuk w odtworzonym podczas spotkania w Radomiu materiale filmowym.

Witkowski powiedział, że nie zgadza się ze słowami prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który podczas niedzielnej konwencji wyborczej w Radomiu powiedział, że "Radom wymaga zmian, które spowodują, iż to miasto, gdzie jeszcze ciągle czuć lata 90., stanie się miastem, jak wiele innych w Polsce, gdzie już tych lat 90. nie czuć, już o nich nieco zapomniano".

- Od czterech lat konsekwentnie zmieniamy nasze miasto, 150 ulic ma nowe nawierzchnie, rewitalizujemy Miasto Kazimierzowskie, budujemy w Radomiu najnowocześniejszą salę widowiskowo-sportową w województwie mazowieckim, centrum rehabilitacji, nowy żłobek, nowe przedszkola, place zabaw - wyliczał prezydent Radomia. Zaznaczył, że "Radom jest pięknym, dumnym miastem, miastem dumnych ludzi, miastem, które goni Europę".

- Mam poczucie, że nie możemy zatrzymać się w połowie drogi. Przed nami 4 listopada - bardzo prosty wybór; albo wybór takiego myślenia, że Radom zatrzymał się w latach 90., albo wybór nowoczesnego, europejskiego miasta, które bardzo szybko się zmienia - powiedział Witkowski.

W Radomiu do drugiej tury przeszli obecny prezydent Radosław Witkowski z poparciem 39 445 osób (45,47 proc.) i Wojciech Skurkiewicz (PiS), na którego głos oddało 35 043 (40,39 proc.). (PAP)

PAP/b