Trwają rozmowy o Muzeum Getta. "Upamiętnienie wymordowanych"

Marszałek jest "za"

Wiceminister poinformował we wtorek w radiowej Trójce, że w poniedziałek spotkał się z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Piotrem Glińskim i marszałkiem Mazowsza Adamem Struzikiem. Podczas spotkania - jak zaznaczył Sellin - rozmawiali o budynku dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Siennej.

- Chcielibyśmy tam zbudować muzeum getta warszawskiego, które by upamiętniało to półmilionowe miasto polskich obywateli, którzy potem zostali wymordowani - poinformował wiceminister.



Dodał, że marszałek Struzik "jest za". - Zrobimy takie muzeum. Najpierw wydzierżawimy tę nieruchomość, potem być może nawet dojdzie do kupna - zaznaczył.



Pytany, kiedy ma do tego dojść, Sellin podkreślił, że "szybko, w najbliższych tygodniach".



- I instytucja będzie powołana, i zaczniemy tam prace - w tej nieruchomości. Bo to jest jeden z nielicznych oryginalnych budynków, który zachował się z terytorium getta - wyjaśnił Sellin.

Szpital Dziecięcy

Wcześniej minister Piotr Gliński zapowiadał, że najprawdopodobniej w styczniu zostanie powołane Muzeum Getta Warszawskiego. Gliński powiedział, że idea powołania Muzeum dotarła do niego od dyrektora Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma prof. Pawła Śpiewaka.



Muzeum ma powstać w budynku, który funkcjonował w okresie getta i wcześniej także jako Szpital Dziecięcy im. Bersohnów i Baumanów przy Śliskiej 51.



