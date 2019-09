Informacje

O postępie prac na budowie rurociągu, który ma transportować do "Czajki" spływające do Wisły ścieki, poinformował w sobotę o 18 przedstawiciel firmy.

"Zachowuje się bardzo prawidłowo"

- Trwają próby spasowania całego układu, mamy gotową czerpnię, mamy gotowy rurociąg na moście pontonowym, zachowuje się bardzo prawidłowo. Mamy praktycznie gotowy na prawym brzegu cały układ rurociągu – przekonywał Wojciech Skowyrski.

Zapewnił, że trwają próby i uzgodnione zostały warunki pracy ze stołecznymi wodociągami i pracownikami "Czajki". Na niedzielę zaplanowano napełnianie rurociągu i próby obciążeń.

- Jutro (w niedzielę – red.) rozpoczynamy zrzut, uzyskujemy pełną funkcjonalność, mamy już wszystkie pompy na terenie czerpni, mamy opracowane wszystkich schematy użytkowania – wyliczał Skowyrski.

Według przedstawiciela Wód Polski, zrzucanych ma być około czterech metrów sześciennych na sekundę. Niewykluczone, iż ta ilość będzie większa.

"Może pracować wiele miesięcy"

Pytany przez dziennikarzy o to, jak długo konstrukcja będzie mogła pracować, gdyby miasto miało problem z usunięciem awarii kolektorów, odpowiedział, że "w sprzyjających warunkach hydrologicznych taka konstrukcja może pracować wiele miesięcy".



- Jesteśmy przygotowani do tego, żeby to wykonywać nawet do trzech miesięcy, natomiast jeśli wystąpią warunki lodowe, musimy się z tym pomostem ewakuować, co oczywiście nie świadczy o tym, że musimy tę instalację rozbierać - poinformował.



Dodał, że nad budową mostu i rurociągu pracuje około 400 osób.

Awaria i "szereg zdarzeń"

Jak informował jeszcze szef kancelarii premiera Michał Dworczyk początkowo planowano, że pierwsza nitka rurociągu rozpocznie pracę jeszcze w piątek w godzinach popołudniowych. W sobotę zaś miała ruszyć druga nitka, "ale warunki techniczne i opinia inżynierów skłoniły nas do zmiany harmonogramu prac" - tłumaczył.

- Ponadto wydarzył się szereg nieoczekiwanych zdarzeń - wydłużyła się budowa czerpni, z której będą pobierane te nieczystości, aby trafić do awaryjnego rurociągu. Ponadto okazało się, że w nocy musieliśmy przerwać pracę ze względów bezpieczeństwa, a bezpieczeństwo z naszego punktu widzenia jest tutaj najistotniejsze - podkreślał Dworczyk.

Budowa rurociągu na moście pontonowym na Wiśle jest finansowana z budżetu państwa, środki będą pochodzić z rezerwy ogólnej.

Do awarii dwóch kolektorów odprowadzających ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do leżącej na prawym brzegu oczyszczalni "Czajka" doszło we wtorek, 27 sierpnia i środę, 28 sierpnia. W jej efekcie nieczystości są zrzucane do Wisły. Według oceny ministerstwa środowiska, do rzeki wpływa 260 tys. metrów sześciennych ścieków na dobę.

Władze Warszawy podkreślają, że woda z kranów jest zdatna do picia.

Zdjęcie na stronie głównej: PAP/Tomasz Gzell

PAP,kz/ran