Trwają poszukiwania sześciometrowego węża nad Wisłą

Policja apeluje o ostrożność i zaniechanie spacerów, zwłaszcza nad Wisłą na terenie powiatu piaseczyńskiego. Wszystko w związku ze znalezioną wylinką węża. Według ekspertów, gad który zrzucił skórę to pyton tygrysi. Długość tego osobnika może sięgać sześciu metrów. Zwierzę jest niebezpieczne.

Wylinka, czyli zewnętrzna część powłoki węża zrzucana podczas linienia, została znaleziona na wysokości miejscowości Gassy i Cieciszew w niedzielę po południu. Dlatego mieszkańcy tych okolic są proszeni przez policję o szczególną czujność.

Głupi żart kontra poważne zagrożenie

Reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska mówiła na antenie, że znaleziona skóra węża była świeża. Co oznacza, że gad zgubił ją niedawno. - Według ekspertów waga węża może sięgać 40-50 kilogramów, a długość ponad pięć metrów - opisywała.

Jak dodała, służby biorą pod uwagę kilka scenariuszy. Po pierwsze, mógłby to być po prostu głupi żart posiadacza węża, który podrzucił samą wylinkę. - Ale dopuszczają też możliwość, że ktoś wypuścił węża, którego miał nielegalnie. Do służb dotarły informacje, że widziani byli mężczyźni, którzy wynosili węża, ale było to w okolicach Wilanowa, trzy miesiące temu. Istnieje hipoteza, że gad się przemieścił - mówiła Gozdawa-Litwińska.

- Najnowsze informacje, które są zbierane od kilkunastu godzin niestety świadczą o tym, że mamy do czynienia z bytnością tego zwierzęcia na naszym terenie - informuje Jarosław Sawicki z policji w Piasecznie. - Ten gatunek węża może być niebezpieczny. Ten konkretny przedstawiciel oceniany jest na około sześć metrów, także stwarza zagrożenie - ostrzega.



Na stronie policji - zarówno piaseczyńskiej, jak i stołecznej cały czas znajduje się komunikat z ostrzeżeniem. "Policjanci patrolują okolice zarówno z lądu, jak i przy udziale policjantów z komisariatu rzecznego" - czytamy w informacji. Apelują też, aby każdy, kto posiada jakiekolwiek informacje w tej sprawie, zgłaszał je do policji (22 60 45 213) albo do Fundacji Animal Rescue Polska (22 350 66 91).

"Pogoda sprzyja"

Jak podkreślił w rozmowie z reporterką TVN24 przedstawiciel fundacji Dawid Fabjański, warunki pogodowe sprzyjają gadowi. - On powinien się teraz wygrzewać na jakiejś plaży. Po zrzuceniu wylinki zwierzę na pewno było głodne i na pewno zacznie polować, ale żeby to robić, musi nabrać temperatury, a więc słońce mu sprzyja - mówił Fabjański.



Pierwszą informację o pozostawionej skórze węża przekazał przedstawicielom fundacji jeden z mieszkańców. Jeszcze w niedzielę powiadomione zostało m.in. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Miejsce znalezienia wylinki fot. Google Maps

kw/mś