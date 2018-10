Trwa "Debata warszawska". Walczą o fotel prezydenta stolicy

Informacje



Wszyscy kandydaci na prezydenta Warszawy stanęli do wspólnej debaty przed wyborami samorządowymi. Odpowiadają na pytania dziennikarzy, na koniec będą mieli czas na swobodną wypowiedź. Wydarzenie transmitujemy na TVN24 i tvnwarszawa.pl.

20.51 Jacek Wojciechowicz: Marsz równości – jak najbardziej tak. Innego typu marsze, które niosą treści faszystowskie – trzeba się temu zdecydowanie przeciwstawiać. Zaniepokoiła mnie wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który mówi, że trzeba przesunąć wajchę.

20.50 Jakub Stefaniak: Jeśli chodzi o te dwa marsze, jeśli nie byłoby kampanii, nie byłoby dylematów. Jeśli Warszawa ma być otwarta i równa, nie możemy zabraniać żadnej z imprez, ale pozwoliłbym na ich organizację

20.51 Jan Potocki: Nie chcę ingerować w ludzkie upodobania. Czy są odmiennej płci, to mnie nie interesuje. Jeżeli chodzi o tego typu manifestacje, popieram je. Każdy ma prawo wyjść i zademonstrować, co chce. To ukazuje obraz Polski i Polskiej historii. Był wyjątek, ale to są udzie i popełniają błędy.

20.50 Sławomir Antonik: Oczywiście, nie można ludziom zakazywać wyznawania swoich poglądów i ich prezentowania. Wszystko musi się odbywać zgodnie z prawem. Wszelkie odstępstwa muszą być bardzo restrykcyjnie eliminowane. To, co miało miejsce z paradą ONR w dzień niepodległości, to przykład, kiedy trzeba było je rozwiązać.

20.50 Pytanie o paradę równości i marsz środowisk narodowych





20.49 Janusz Korwin-Mikke: Podsumowanie 12 lat w 45 sekund to kpina. Kierowcy są w Polsce gnębieni na różne sposoby, ale w Warszawie w szczególności. Prezydent zawęża ulice. A samochodami jeżdżą ludzie, którzy ciężko pracują.

20.48 Marek Jakubiak: Nie można ocenić działania pani prezydent tak po prostu. 45 sekund to za mało. Kojarzy mi się z nonszalancją, butą. Dam przykład: Pałac Saski nie został odbudowany, bo pani Gronkiewicz-Waltz odstąpiła od umowy.

20.48 Piotr Ikonowicz: Na Pradze Północ mężczyźni żyją 16 lat krócej niż w Wilanowie. Nic z tą różnicą nie zrobiono. Różnica jest większa niż między trzecim światem a Europą. Żeby to zmienić, trzeba zmienić władzę.

20.48 Paweł Tanajno: Mieszkam w Warszawie od urodzenia, to miejsce, w którym mieszkają wyjątkowi ludzi. Ciężko pracujemy na swój sukces, jesteśmy z tego dumni. Wszystkich boli postawa Patryka Jakiego, który szantażuje warszawiaków, że jeżeli nie wygra, Warszawa nie dostanie pieniędzy na mosty.

20.47 Andrzej Rozenek: Warszawa jest podzielona, bo od wielu lat rządzi Warszawą prawica. Zabrakło zwykłej wrażliwości społecznej. Chcę, żeby warszawa była odkorkowana, żeby była takim miastem, którym wszystkim żyje się dobrze.

20.46 Krystyna Krzekotowska: Światowy Kongres Polaków chce zadbać o to, by dać szansę dla przedsiębiorczych. Chcemy zadbać o ludzi biedniejszych, zbudować tańsze mieszkania, zlikwidować nadmierne opłaty, na przykład śmieciowe.

20.45 Patryk Jaki: Warszawa przez ostatnie 12 lat się rozwijała siłą mieszkańców, ale samorząd był upartyjniony. Ja chce zaproponować nowa jakość. Tu jest moja rezygnacja z partii, do której należę. Z drugiej strony mam rezygnację dla Rafała Trzaskowskiego. To jest prawdziwy test na wiarygodność w polityce.

20.45 Sławomir Antonik: Warszawa się rozwija i trzeba kontynuować kwestie infrastrukturalne. Ustawę reprywatyzacyjną trzeba wprowadzić czym prędzej. To jest apel do posłów.

20.44 Jakub Stefaniak: Warszawa jest jak samochód w moim spocie – jedzie do przodu, ale wolno. Można szybciej i lepiej. Trzeba zachęcić warszawiaków, by płacili tutaj podatki. Chcemy im zaproponować bezpłatną komunikację…

20.42 Rafał Trzaskowski: Ja, jak większość warszawiaków oceniam ostatnie 12 lat bardzo pozytywnie. Widać gołym okiem, że Warszawa zmieniła się nie do poznania. Zwłaszcza jeśli chodzi o infrastrukturę, ale teraz trzeba przełożyć wajchę i zadbać o jakość życia mieszkańców. O takie kwestie jak zieleń, mieszkania i przedszkola.

20.40 Jan Śpiewak: Warszawa przyciąga ludzi z całego świata, zmieniła się w sposób niewiarygodne w dużej mierze na plus, ale są duże błędy, które zostały popełnione. Mówimy o aferze reprywatyzacyjnej. Teraz jest czas na inwestowanie w jakość życia mieszkańców. Musimy inwestować w ludzi, budować tanie mieszkania na wynajem

20.38 Justyna Glusman: Warszawa to miasto potencjału, ale i nie załatwionych problemów. Wawer nie ma kanalizacji, brakuje żłobków i przedszkoli w całym mieście. Warszawa się rozwija, ale ten rozwój przypada dlatego, że jest to stolica Polski. To mieszkańcy są największym potencjałem Warszawy

20.37 Jacek Wojciechowicz: Przez ostatnie 10 lat byłem pierwszym zastępcą prezydenta Warszawy. uważam, że te trzy kadencje zostały świetnie wykorzystane. Nigdy w Warszawie nie zbudowano tyle obiektów, co w tych trzech kadencjach. Zorganizowaliśmy Euro 2012 i świetną komunikację.

20.36 Jan Potocki: nie ma się czym chwalić. Nic nie zostało zrobione, mamy dziką reprywatyzację, nie można mówić o czymkolwiek więcej. Jest komisja, ale nic nie zrobiła do tej pory. Wszyscy jest to samo – bez względu na to, czy rządzi PiS, czy PO, czy SLD. Nie możemy na to patrzeć.

20.35 Ruszyła runda numer 1. Pierwsze pytanie zadała Edyta Lewandowska z TVP Info. Poprosiła o podsumowanie ostatnich 12 lat rządów prezydent Warszawy w ratuszu. Chciała się dowiedzieć, czy kandydaci będą kontynuować politykę Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Kolejność odpowiadania na pytania została wylosowana przed debatą.

20.30 Rozpoczyna się "Debata warszawska". Starcie kandydatów prowadzą: Igor Sokołowski z TVN24, Edyta Lewandowska z TVP Info oraz Piotr Witwicki z Polsat News.

Debata jest transmitowana przez trzy stacje. Transmisja także na portalu tvnwarszawa.pl.

To pierwsza i jedyna taka debata, w której naprzeciw siebie staje cała czternastka kandydatów na fotel prezydenta Warszawy.

Są to: burmistrz Targówka Sławomir Antonik (Bezpartyjni), Justyna Glusman (Koalicja Ruchów Miejskich Miasto Jest Nasze), lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki (Zjednoczona Prawica), poseł Kukiz'15 Marek Jakubiak, prezes partii Wolność Janusz Korwin-Mikke, Krystyna Krzekotowska ze Światowego Kongresu Polaków, Jan Potocki z II Rzeczpospolitej, kandydat SLD Andrzej Rozenek, rzecznik PSL Jakub Stefaniak, lider Wolnego Miasta Warszawa Jan Śpiewak (Wygra Warszawa), Paweł Tanajno (Komitet Wyborczy Wyborców Odkorkujmy Warszawę. RIGCZ. Tanajno. Hawajska+), poseł PO Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) oraz były wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz.

Na ostatniej prostej kampanii kandydaci przedstawiają swoje główne postulaty i próbują przekonać niezdecydowanych jeszcze wyborców. Każdy z nich odpowiada na sześć takich samych pytań, na odpowiedź mając tylko 45 sekund + 30 sekund na ripostę. Na koniec mogą przedstawić stanowisko końcowe, na które przeznaczono po 30 sekund.

