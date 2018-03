Informacje

W piątek na warszawskich ulicach trwają protesty przeciwko zaostrzeniu przepisów aborcyjnych. Przed Sejmem i przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości odbędą się pikiety. Zaplanowany jest też przemarsz sprzed siedziby kurii metropolitalnej na Miodowej do ronda Dmowskiego. Mieszkańcy Warszawy muszą się liczyć z dużymi utrudnieniami w ruchu. Przebieg manifestacji relacjonujemy na tvnwarszawa.pl.

16.31. Zgromadzenie przed Sejmem zostało oficjalnie zakończone. - Widzimy się na Nowogrodzkiej - zapowiedziała jedna z organizatorek pikiety. Protestujący wyruszają w kierunku siedziby Prawa i Sprawiedliwości.

16.11. Uczestnicy marszu zatrzymali się przed Pałacem Prezydenckim i kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa. Po kilku minutach ruszyli dalej.

16.05. Rozpoczęła się manifestacja przed Sejmem. - Już po godzinie 15 była tu niemal setka osób. Są tu osoby, młodsze i starsze, panie i panowie, którzy sprzeciwiają się zaostrzeniu ustawy antyaborcyjnej - relacjonuje Ewa Paluszkiewicz, reporterka TVN24.

15.57. Uczestnicy marszu rozwinęli kilkudziesięciometrowy czarny transparent. Ruszyli spod kościoła św. Anny w kierunku Sejmu, przed którym za kilka minut rozpocznie się pikieta. Na miejscu już od godziny 14 zbierają się uczestnicy Czarnego Piątku.

15:32. Protestujący dotarli w pobliże kościoła św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego w związku z rozpoczęciem przemarszu i zamknięciem Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia wprowadzone zostały objazdy dla autobusów linii E-2, 102, 105, 111, 116, 118, 128, 175, 178, 222, 503 i 518.

15:30 #CzarnyPiątek

W związku z rozpoczęciem przemarszu i zamknięciem ul. Miodowej i Krakowskiego Przedmieścia wprowadza się objazdy dla #bus E-2, 102, 105, 111, 116, 118, 128, 175, 178, 222, 503 i 518 zgodnie z ETAPEM 1 planowanych zmian. https://t.co/LDXiXMaTjq — WTP Warszawa (@WTP_Warszawa) 23 marca 2018

15.26. Marsz ruszył w kierunku Krakowskiego Przedmieścia, dalej przejdzie Nowym Światem i Alejami Jerozolimskimi. Jak informuje reporterka TVN24 protestujący kierują się w stronę Sejmu, choć według zgłoszenia złożonego w ratuszu, zakończenie marszu zaplanowane było przy rondzie Dmowskiego.

Marsz ruszył w kierunku SejmuTVN24



15.22. Trwają przemówienia organizatorów Czarnego Piątku. Rozpoczęły się kilkanaście minut temu. Tłum skanduje hasło: "Hipokryci, fanatycy, poczujecie gniew ulicy!".

15.05. Na Miodowej przed siedzibą kurii zbierają się protestujący. Wkrótce mają do nich dołączyć uczestnicy happeningu, który odbył się na skrzyżowaniu Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej. Jak relacjonuje reporterka TVN24, z minuty na minutę przybywa coraz więcej osób.

14.43. Po godzinie 14 przy skrzyżowaniu Marszałkowskiej ze Świętokrzyską rozpoczął się happening. Jego uczestnicy chodzą po pasach, w większości są ubrani na czarno. W rękach trzymają flagi i transparenty z napisami między innymi "Niepodległe Polki", "Łapy precz od mojej macicy".

- To pierwszy punkt zbiórki Czarnego Protestu. Uczestnicy domagają się wycofania projektu ustawy zaostrzającej przepisy aborcyjne. O godzinie 15 protestujący zamierzają przenieść się pod siedzibę Kurii Metropolitalnej, gdzie rozpocznie się marsz - informuje reporterka TVN24 Katarzyna Gozdawa-Litwińska.

Czarny Piątek rozpoczął się na Świętokrzyskiej TVN24

Inicjatorzy stołecznego protestu zapowiadają, że wezmą w nim udział osoby z całego kraju - Przyjedzie kilkadziesiąt autokarów, to pierwsze takie przedsięwzięcie Ogólnopolskiego Strajku Kobiet - mówi Marta Lempart, jedna z organizatorek Czarnego Piątku. I dodawała, że w Warszawie odbywa się dziś ogólnopolski protest.

Marsz i pikiety

W piątek w Warszawie odbywają się demonstracje związane z pracami legislacyjnymi przy przepisach aborcyjnych.

Organizatorzy zaplanowali kilka wydarzeń. Pierwszym z nich jest happening przy metrze Świętokrzyska. Kolejnym, o godz. 15 jest przemarsz, który rozpocznie się przed siedzibą kurii metropolitalnej przy Miodowej 17/19. Jego uczestnicy zaplanowali przejście ulicami: Miodową, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i Alejami Jerozolimskimi do ronda Dmowskiego. Organizator szacuje udział 200 osób.

Znacznie liczniejsze będzie zgromadzenie stacjonarne przed Sejmem. Organizatorzy zbierają się tam o godzinie 16. W ratuszu zgłosili udział tysiąca osób. - Spotykamy się przed Sejmem o 16, potem spontanicznie przeniesiemy się na Nowogrodzką - mówi Marta Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

To właśnie na Nowogrodzkiej 84/86, czyli przed siedzibą Prawa i Sprawiedliwości, odbędzie się największa manifestacja. Ma wziąć w niej udział, tak wynika ze zgłoszenia do ratusza, 5 tysięcy osób. Będzie to demonstracja stacjonarna.

Problemem może być to, że demonstrantki i demonstranci sprzed Sejmu nie zgłosili przemarszu przed siedzibę PiS, a zamierzają tam przejść. Nie wiadomo więc, jaką pójdą trasą i jakie to wywoła utrudnienia. Nie wiadomo też, czy biorący udział w zgłoszonym marszu, który ma się zakończyć na rondzie Dmowskiego, będą chcieli kontynuować go "spontanicznie" aż na Nowogrodzką.

Utrudnienia na ulicach

Zarząd Transportu Miejskiego ostrzega mieszkańców przed możliwymi utrudnieniami w ruchu. W razie zablokowania ulic autobusy i tramwaje będą kierowane na trasy objazdowe. "Zachęcamy wszystkich pasażerów do korzystania w tym czasie z metra, które zapewnia szybką i sprawną komunikację" - przekonują pracownicy ZTM-u.

I zapewniają, że w kluczowych punktach komunikacyjnych będzie można spotkać pracowników, którzy będą udzielać informacji o aktualnych objazdach i zamkniętych ulicach.

ZTM zachęca do korzystania z metra fot. WTP

