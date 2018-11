Trwa budowa tunelu obwodnicy, kolejne utrudnienia na Ursynowie

Informacje

Budowa Południowej Obwodnicy Warszawyfot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Drogowcy wprowadzą kolejne zmiany w organizacji ruchu na Płaskowickiej. Utrudnienia są związane z budową Południowej Obwodnicy Warszawy. Nowe objazdy będą obowiązywać od piątku 9 listopada.

- Wykonawca POW w piątek rozpocznie kolejne prace związane z budową tunelu przyszłej drogi ekspresowej. O 22.00 zamknie wlot z Płaskowickiej w Lanciego. Będzie można z niej wyjechać tylko jadąc w stronę Belgradzkiej. Objazd zostanie poprowadzony do Rosoła lub alei Komisji Edukacji Narodowej - informuje ratusz.

Informacje W godzinach szczytu metro pojedzie częściej Na pierwszej linii metra wydłużone zostały godziny porannego i popołudniowego szczytu. Zmiana ta ma ułatwić przemieszczanie się mieszkańcom Ursynowa,... WIĘCEJ »

Zmiany w komunikacji

Jak zaznaczają urzędnicy, połączenie Cynamonowej z Płaskowickiej zostanie utrzymane.

Wąsko będzie przy wlocie Płaskowickiej na skrzyżowanie z Rosoła. Ruch w obydwu kierunkach będzie odbywał się północną jezdnią. Do dyspozycji kierowców dojeżdżających do skrzyżowania, pozostaną dwa pasy ruchu do skrętu w prawo lub w lewo. "Dodatkowo, ze względu na prace związane z przebudową instalacji ciepłowniczej wyłączony z ruchu zostanie fragment Płaskowickiej pomiędzy ulicami Rosoła i Nowoursynowską" - czytamy w komunikacie stołecznego ratusza.

Urząd nie informuje, jak długo potrwają utrudnienia.

Od piątkowego wieczoru trasy kursowania zmienią autobusy linii: 136, 192, 195, 503, 504 i N37.

Jednocześnie, jak informują urzędnicy, I linia metra będzie jeździć częściej. Od wtorku, 6 listopada, wydłużone zostały godziny szczytu, dzięki czemu więcej pociągów pojawi się na stacjach rano i po południu.

Ulica Płaskowickiej - zmiany w ruchu

Nowa droga połączy dwa odcinki autostrady AS

Wzdłuż Płaskowickiej trwa budowa tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Już wcześniej wprowadzone zostały tu zmiany w ruchu - drogowcy zwęzili jezdnię Płaskowickiej na odcinku pomiędzy ulicami Pileckiego i Stryjeńskich. Zamknięty został również wyjazd z ulicy Braci Wagów. Zmieniło się także skrzyżowanie z aleją Komisji Edukacji Narodowej. Tam tunel przyszłej drogi ekspresowej przejdzie pod tunelem I linii metra.

Dodatkowo dzielnica Ursynów przebudowuje Rosoła. Na odcinku od Jeżewskiego do Wąwozowej obowiązuje jeden kierunek ruchu - w stronę Lasu Kabackiego.

Południowa Obwodnica Warszawy, zwana trasą S2, połączy dwa odcinki autostrady A2. Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2017 r. Zakończenie inwestycji planowane jest na 2020 rok.

Prace podzielone są na trzy etapy. Pierwszy to droga o długości ok. 4,6 km od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa. Drugi to trasa licząca 6,45 km od Przyczółkowej do węzła Wał Miedzeszyński z mostem przez Wisłę. Trzecia część to droga o długości 7,45 km od Wału Miedzeszyńskiego do węzła, który połączy POW z trasą S17.

Zobacz jak wygląda budowa POW z powietrza:

mp/PAP/pm