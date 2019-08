Informacje

"Będziemy z Sop-em rozmawiali" TVN 24

Zakładam, że SOP udostępni warszawiakom miasto bardziej, niż planowaliśmy wcześniej - powiedziała dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor. W ten sposób skomentowała sprawę zabezpieczeń w związku z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej.

Prezydent USA Donald Trump przełożył zaplanowaną na 1 i 2 września wizytę w Polsce. Przemawiając w Ogrodzie Różanym Białego Domu, uzasadniał to nadciągającym nad Florydę huraganem Dorian. Zapowiedział też, że uda się do Polski w bliskiej przyszłości. Zamiast Trumpa do Polski przyleci wiceprezydent USA Mike Pence.

"Coś może się zmienić"

- Kontaktowałam się z samego rana ze Służbą Ochrony Państwa i pytałam, czy w związku ze zmianą przylotu osoby ze Stanów Zjednoczonych, zmieniają się zasady zabezpieczenia, wyłączeń i czasów przejazdu. Nie ma na tę chwilę żadnych zmian - mówiła Gawor.

Jak podkreśliła, "SOP podtrzymał te wszystkie założenia, które były wcześniej". - Ale ja jednak zakładam, że SOP jeszcze przemyśli sytuację, która jest, weźmie pod uwagę wszystkie zagrożenia i rzeczywiście udostępni mieszkańcom miasto bardziej, niż planowaliśmy to wcześniej" - dodała.

Tomasz Demiańczuk z zespołu prasowego ratusza podkreślił, że decyzja o ewentualnym zmniejszeniu zabezpieczeń nie należy do miasta. - Jesteśmy jedynie realizatorem poleceń Służby Ochrony Państwa, ta nie zwróciła się do nas z propozycją czy informacją o ograniczeniu jakichkolwiek zmian, który zostały już wprowadzone lub które są wprowadzane - dodał.

- W naszej ocenie, jeśli coś może się zmienić, to być może zostanie skrócony czas zamknięcia ulic. W tej chwili była mowa o 1,5 godzinie przed przejazdem kolumny prezydenckiej, zakładamy, że ten czas może ulec skróceniu - powiedział.

Jak dodał, planowane zmiany w zakresie parkowania, ograniczenia ruchu pieszych czy pojazdów ciężarowych będą obowiązywały w takim samym zakresie, jak zakładano wcześniej.

Utrudnienia w związku z przyjazdem wiceprezydenta USA do stolicy rozpoczną się w piątek. Z użytkowania zostanie wyłączonych szereg miejsc parkingowych, a z ruchu kilkanaście ulic. Zmiany dotyczyć będą także pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego.

1/5 Śródmieście - zmiany w ruchu i parkowaniu fot. UM 2/5 Plac Piłsudskiego - zmiany w ruchu i parkowaniu fot. UM 3/5 Droga na Lotnisko Chopina - zmiany w ruchu i parkowaniu fot. UM 4/5 Trakt Królewski - zmiany w ruchu i parkowaniu fot. UM 5/5 Stare Miasto - zmiany w ruchu i parkowaniu fot. UM









Od środy w związku z uroczystościami upamiętniającymi 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, w całym kraju obowiązuje też pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP. Jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopnie alarmowe CRP dotyczą z kolei zagrożenia w cyberprzestrzeni.

PAP/em/ran