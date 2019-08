Informacje

1/2 Trawnik przy Grobie Nieznanego Żołnierza fot. Kontakt 24 2/2 Trawnik przy pomniku Smoleńskim fot. Kontakt 24



"Rzuca się w oczy różnica między stanem trawnika pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza (trawa zaniedbana, całkowicie wypalona przez słońce) oraz stanem trawnika pod pomnikiem smoleńskim (trawa zadbana, zielona i równo przystrzyżona)" – zauważył nasz czytelnik i przesłał zdjęcia na Kontakt 24.





Informacje Nie będzie monitoringu spalonego Mieszka Dąb Mieszko jednak nie będzie objęty miejskim monitoringiem. Według szefowej Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, nie ma możliwości... WIĘCEJ »

Okazuje się, że trawą przy pomniku smoleńskim opiekuje się wojewoda mazowiecki (przejął ten teren od samorządu na mocy decyzji ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka).przy pomniku wyłożono nową trawę, która nadal się zieleni.



Sucha trwa, przy Grobie Nieznanego Żołnierza, jest w gestii ratusza, a dokładnie Zarządu Zieleni. Dlaczego wygląda gorzej?

W mailu do naszej redakcji wyjaśnia to Dominika Wiśniewska z biura prasowego ratusza.



Trawnik przy pomniku "ma zainstalowane automatyczne nawodnienie, dzięki czemu jest mniej narażony na działanie ostrych promieni słońca i łatwiejszy w utrzymaniu. Obecnie Zarząd Zieleni nie może zainstalować tego typu sprzętu przy pomniku Nieznanego Żołnierza, ponieważ pod nawierzchnią znajdują się zabytkowe piwnice Pałacu Saskiego" – pisze Wiśniewska.



Ratusz zapewnia, że zieleń będzie w tym miejscu nawożona, by przywrócić jej reprezentacyjny wygląd.

ran