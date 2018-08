Tramwajowe plany Trzaskowskiego. Część już znana, ale są nowości

Informacje

- Już w tej chwili Warszawa ma jedną z lepszych komunikacji publicznych w Europie, ale my chcemy ten system zrewolucjonizować i go poprawić - zapewnił Trzaskowski.

Dwie już planowane

Jak zaznaczył, ma ambitny plan rozbudowy linii tramwajowych, które "będą łączyć się w jeden krwiobieg ze stacjami I linii metra oraz Szybkiej Kolei Miejskiej".

Na początku wspomniał o dwóch trasach, które są w planach od dawna i ratusz od kilku lat dąży do ich budowy. Najpierw pokazał linię z Dworca Zachodniego na Wilanów. - Bardzo oczekiwana przez mieszkańców Wilanowa - zaznaczył.

Jako drugą zaprezentował tramwaj na Gocław, który ma łączyć się z aleją Waszyngtona między innymi wzdłuż Międzynarodowej.

- Są zaawansowane, jeżeli chodzi o fazę planistyczna, ale ja je wybuduję - zapewnił Trzaskowski.

Potem mówił o projektach "autorskich, które będą w stanie rozwiązać najbardziej newralgiczne problemy w stolicy".

Nowe i stare pomysły

Do tych zaliczył linię wzdłuż Modlińskiej. To jednak nie jest nowy pomysł - jego budowie mówiły już Tramwaje Warszawskie,

Trzaskowski pokazał również, że chce zbudować linię prowadzącą na wschodnią część Białołęki (od istniejącej linii tramwajowej na Tarchomin (przystanek Stare Świdry), następnie wzdłuż planowanej Trasy Mostu Północnego i dalej w stronę Brzezin i Kątów Grodzkich, do planowanej linii tramwajowej w ciągu ulicy Olszynki Grochowskiej. Linia ma mieć łącznik z istniejącą pętlą Żerań Wschodni)

A także na Zieloną Białołękę z Bródna, wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty, Św. Wincentego i Głębockiej. Dalej wzdłuż planowanej trasy Olszynki Grochowskiej aż do pętli w pobliżu SP nr 112 przy ul. Zaułek. Docelowo trasa zostanie wydłużona do połączenia z linią tramwajową w ciągu trasy Mostu Północnego).

Kilkaset metrów do przystanku

Jego zdaniem łącznie to koszt około 400 milionów złotych, by wybudować te trasy akurat w tej dzielnicy.

- I doprowadzimy do sytuacji, ze każda osoba mieszkająca na Białołęce będzie miała dosłownie kilkaset metrów do przystanku tramwajowego - przekonywał.

Jak przypomniał portal transport-publiczny.pl, tramwaj na Wschodnią Białołękę wzdłuż Trasy Mostu Północnego funkcjonował w dotychczasowym studium uwarunkowań rozwoju i zagospodarowania przestrzennego.

Trzaskowski pokazał też linię, która ma łączyć stację metra Wilanowska z zagłębiem biurowym na Służewcu. Nowy odcinek wzdłuż alei Wilanowskiej, przy rondzie Unii Europejskiej ma dołączyć do torów wzdłuż Marynarskiej, do pętli Służewiec.

- Pomoże rozwiązać problemy dzielnicy biurowej. Dużo szybciej i bardziej efektywnie niż do tej pory to planowano - stwierdził kandydat Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy.

Takie rozwiązanie też przewijało się już w miejskich planach.

Powązkowska, obwodnica Pragi

Kandydat zaproponował także "zupełnie nowe stacje i linie tramwajowe". Znalazły się tam trasy na Zielony Ursynów (od pętli Wyścigi, ul. Puławską do granic miasta (możliwe przedłużenie trasy na terenie gminy Piaseczno), na Odolany (od Ordona, czyli od projektowanej trasy tramwajowej Wola – Wilanów) na zachód, równolegle do Gniewkowskiej).

Kolejna wzdłuż Powązkowskiej i Maczka, od Okopowej do Powstańców Śląskich.

I przy obwodnicy Pragi (od Św. Wincentego przez Nowotrocką, Rozwadowskiego, do powiązania z projektowaną trasą tramwajową w Nowoziemowita, następnie Rzeczną, estakadami nad terenem kolejowym, Wiatraczną - do ronda Wiatraczna).

- I jeszcze jedną w Wilanowie, która od stacji Wilanowska będzie przebiegać do Pałacyku w Wilanowie - dodał Trzaskowski.

Koszt: 1,5 miliarda

W mailu wysłanym do redakcji sztab kandydata napisał też o wydłużenie istniejącej trasy wzdłuż ul. Grochowskiej, z wjazdem na poziom -1, w rejonie planowanego węzła przesiadkowego oraz parkingu P+R przy rondzie Marsa.

Kandydat planuje również trasę od pętli Marymont, wzdłuż ulicy Klaudyny, do skrzyżowania z ul. Podleśną, a następnie wzdłuż ul. Podleśnej na zachód, do ul. Marymonckiej lub Podleśnej na wschód, do pętli autobusowej Gwiaździsta

Trzaskowski szacuje koszty rozbudowy linii tramwajowych na 1,5 miliarda złotych.

