W poniedziałek rano tramwaje - zgodnie z planem - wróciły na Puławską. Rozpoczęły też ponowne kursowanie Marynarską - tam z rocznym opóźnieniem.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zawieszone i skierowane na objazdy linie tramwajowe wróciły na swoje podstawowe trasy.

Puławską kursują już składy linii 4, 10, 14, 18 i 35. Przypomnijmy, że przez blisko trzy miesiące tramwajarze wymienili niemal sześć kilometrów szyn, które jesienią będą obsiewane trawą. Przy okazji przebudowane zostały cztery przystanki (osiem peronów), pojawiły się nowe przejazdy na drogach dla rowerów oraz nowa nawierzchnia na przejazdach drogowych i skrzyżowaniach.

W lecie wyremontowane zostały też tory na placu Zbawiciela.

Opóźnienie na Marynarskiej

Od sierpnia 2016 roku tramwaje nie dojeżdżały do pętli Służewiec PKP. Było to spowodowane przedłużającym się remontem Marynarskiej. Docelowo ruch tramwajowy miał być wznowiony pod koniec ubiegłorocznych wakacji.

W poniedziałek, po roku opóźnienia, na tory wróciły tramwaje linii 17, 18, 31.

Docelowo Marynarska ma zostać poszerzona do trzech pasów ruchu samochodowego w każdym kierunku. Pojawią się drogi dla rowerów i nowe chodniki. Kosz to około 50 milionów złotych.

Prace ciągną się od lat i od początku wiszą nad nimi czarne chmury. Najpierw drogowcy nie mogli wejść na teren w pobliżu węzła z drogą ekspresową S79. Działki trzeba było przejąć od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, co wymagało dodatkowych negocjacji z urzędem wojewódzkim.

Z kolei tam gdzie przebiega torowisko, problemy sprawiała magistrala cieplna. Trzeba było położyć nowe rury. To zaś wymagało ustaleń z właścicielem instalacji - firmą Veolia. Gdy to się udało, prace przy pętli tramwajowej trzeba było odłożyć do maja 2018 roku, ze względu na sezon grzewczy.

Jak informował ratusz, dzięki tymczasowemu zwężeniu Marynarskiej do jednego pasa jezdni w obu kierunkach, w te wakacje możliwe było wykonanie prac przy budowie jednej z podpór wiaduktu na Postępu oraz podpory kładki dla pieszych przy ulicy Wynalazek. Udało się też przeprowadzić roboty związane z budową północnej jezdni i połączeniem torowiska.

