Tramwaje wracają na Grochowską fot. ZTM

Zakończyły się najważniejsze prace związane z remontem torowiska na Grochowskiej. Od poniedziałku cztery linie tramwajowe wracają na swoje podstawowe trasy.

Remont na Pradze Południe rozpoczął się pod koniec kwietnia tego roku. Tramwajarze zajęli się modernizacją torowiska na odcinku między rondem Wiatraczna a aleją Zieleniecką.

Na czas prac ruch tramwajowy został skierowany na objazdy. Uruchomiono też komunikację zastępczą. Prace torowe dobiegły już do końca. Od poniedziałku składy wracają na swoje podstawowe trasy.

"Tramwaje linii 3 i 6 dojadą Grochowską do Gocławka, a 22 i 26 do Wiatracznej. Jednocześnie zostanie zlikwidowana uzupełniająca linia tramwajowa 73 i zastępcza autobusowa Z-6" - zapowiada Zarząd Transportu Miejskiego.

ZTM zastrzega, że przywrócenie ruchu tramwajowego na Grochowskiej nie oznacza zakończenia remontu. Wzdłuż torowiska i na peronach nadal będą prowadzone prace.

Nowe przejścia i przystanki

Wraz z remontem torowiska odnowiona została część infrastruktury na Grochowskiej. "Wymieniliśmy konstrukcję torowiska na nową, na remontowanym odcinku znalazło się dziewięć kilometrów szyn. Przebudowaliśmy także 12 przystanków - są wyższe i szersze, co sprawia, że teraz są przyjazne osobom z niepełnosprawnościami i opiekunom dzieci w wózkach" - informują w komunikacie Tramwaje Warszawskie.

Jak wyjaśniono, na wszystkich przejściach dla pieszych na odnowionej Grochowskiej, zbudowano nową sygnalizację świetlną lub wyremontowano istniejącą. "Jedno z przejść, na których podwyższyliśmy poziom bezpieczeństwa, znajduje się przy ulicy Mińskiej. Groźne zachowania kierowców sprawiały, że było to jedno z najbardziej niebezpiecznych przejść w Warszawie" - wskazano. Jak dodano, "drugie przejście z nową sygnalizacją świetlną jest przy ulicy Siennickiej".

Po remoncie Grochowska ma się zazielenić. Między szynami będzie rósł rozchodnik. "Wczesną wiosną zajmiemy się również zasadzeniem drzew i krzewów wzdłuż torowiska tramwajowego" - deklarują Tramwaje Warszawskie.

Po dwa pasy ruchu

W trakcie prac remontowych Grochowska została częściowo zwężona do jednego pasa ruchu w obu kierunkach. Kierowcy obawiali się, że może taka już pozostać.

Tramwaje Warszawskie zapewniają, że obecnie na całej długości będzie miała ona zachowane dwa pełne pasy ruchu. "Bez zmian na skrzyżowaniach, co jest ważne dla przepustowości, pozostaje liczba pasów do jazdy na wprost i do skrętów" - czytamy. "Miejsce na szersze przystanki wygospodarowaliśmy regulując szerokość pasów na jezdni do szerokości zgodnej z przepisami. Pasy o standardowej szerokości wpłyną również na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu, w tym i pieszych" - poinformowano.

PAP/kk/gp