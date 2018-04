Tramwaj na Zieloną Białołękę pojedzie wiaduktem nad S8

Informacje

Tramwaje Warszawskie ogłosiły przetarg na koncepcję wiaduktu tramwajowego przebiegającego nad trasą S8. W przyszłości ma to być jeden z elementów trasy na Zieloną Białołękę.



Zgodnie z planem tramwajarzy, wiadukt będzie miał około kilometra długości. Ma zapewnić składom bezkolizyjny przejazd nad ekspresówką i planowaną trasą Olszynki Grochowskiej.



"Po północnej stronie trasy, bezpośrednio przy rondzie Małej Brzozy, zaplanowaliśmy budowę węzła przesiadkowego z autobusów do tramwajów. Perony pętli autobusowej będą zbudowane jak najbliżej przystanku tramwajowego. Nieco dalej będzie miejsce na parking Park and Ride, na którym będzie ponad 200 stanowisk postojowych dla samochodów oraz 300 dla rowerów" - zapowiadają urzędnicy Tramwajów Warszawskim w komunikacie prasowym.

Sześć kilometrów, dziewięć przystanków

Łatwy dojazd do metra

Cała nowa trasa z Bródna na Zieloną Białołękę ma liczyć około 6,5 kilometra. Pobiegnie wzdłuż ulicy Matki Teresy z Kalkuty, potem Św. Wincentego i Głębockiej. Dalej będzie przebiegać wzdłuż planowanej trasy Olszynki Grochowskiej, aż do pętli w pobliżu szkoły podstawowej numer 112 przy ulicy Zaułek. W sumie to dziewięć przystanków i 20 peronów.Tramwajarze szacują, że składy na przyszłej trasie będą poruszały się z częstotliwością co około dwie - trzy minuty. Linia tramwajowa będzie przebiegać przez Kondratowicza, gdzie pasażerowie będą mogli przesiąść się do planowanej tam stacji II linii metra.Aktualnie spółka szuka wykonawcy, która sporządzi koncepcję wiaduktu. Przetarg został ogłoszony w piątek. Zwycięzca będzie miał pół roku na swoje prace i uzgodnienie projektu z jednostkami miejskimi."Zakończenie prac projektowych całej trasy tramwajowej planujemy w 2021 roku" - zapowiadają Tramwaje Warszawskie. Prace budowlane mają potrwać około dwóch lat, co oznacza, że trasa ma być oddana w 2023 roku.

Budowę tramwaju na Zieloną Białołękę władze miasta zapowiedziały w 2016 roku. - Rozwój transportu szynowego to jeden z priorytetów wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jest bardzo efektywny. Zwłaszcza w miejscach, które borykają się z problemami komunikacyjnymi, a Zielona Białołęka niewątpliwie takim jest. Fragment tej dzielnicy w ostatnim czasie bardzo szybko się rozwija, chcemy więc wzmocnić transport publiczny, żeby mógł rozwijać się dalej - mówił wówczas rzecznik ratusza Bartosz Milczarczyk.

- Założeniem tej trasy tramwajowej jest przede wszystkim dojazd do II linii metra, do przystanku przy ratuszu dzielnicy Targówek. Natomiast będzie oczywiście możliwość wyjazdu tym tramwajem dalej, tory będą wybudowane, będzie to normalna dwutorowa linia i będzie połączona z istniejącą trasą tramwajową w rejonie skrzyżowania Rembielińskiej i Matki Teresy z Kalkuty - wyjaśniał z kolei Grzegorz Madrjas z Tramwajów Warszawskich.

