"Tramwaj do Wilanowa" już w Luksemburgu. Wkrótce przetarg

Spacerowa w stronę skweru Szewczenki fot. Tramwaje Warszawskie

– Budowa tramwaju do Wilanowa staje się faktem. Ogłaszamy pierwszy z przetargów kolejnej trasy tramwajowej w stolicy – chwali się Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Dokumentacja w Luksemburgu

- Szukamy wykonawcy, który w ciągu niespełna trzech lat zaprojektuje i wybuduje ważny odcinek torowiska na Mokotowie. Dziś niezbędne dokumenty skierowaliśmy do unijnego urzędu publikacji. Wkrótce będą się mogli z nimi zapoznać potencjalni oferenci – dodaje prezydent stolicy.

Co słowa prezydenta oznaczają w praktyce? W piątek wszczęta została procedura ogłoszenia przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, co oznacza, że warszawscy urzędnicy przekazali do Luksemburga zgromadzoną dokumentację.

- Jest to podstawowa zasada podczas ogłaszania dużych przetargów na inwestycje - mówi Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

W ciągu pięciu dni – zgodnie z przepisami – przetarg powinien ruszyć.

Jak podają urzędnicy, projekt składa się z dwóch części. Pierwszą z inwestycji zrealizuje Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, a drugą – Tramwaje Warszawskie.

Dwa etapy

Przetarg, który ma być wkrótce ogłoszony dotyczy ulicy Gagarina, między Sułkowicką a Czerniakowską. Powstanie tam dwutorowa, ponad kilkumetrowa trasa tramwajowa.

Wybudowane zostaną również przystanki, a przy skrzyżowaniu z Czerniakowską "terminal" umożliwiający zawracanie tramwajów dwukierunkowych. Nowe torowisko zostanie obsiane trawą, więc inwestycja zostanie wyposażona również w instalację do nawadniana. Przebudowany zostanie również układ drogowy.

MPWiK będzie z kolei realizowało prace "pod ulicą" - chodzi o nadzorowanie budowy kolektora ściekowego o średnicy 2,8 metra, który umożliwi odciążenie istniejącego kanału mokotowskiego, co przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa systemu kanalizacji w czasie m.in. intensywnych opadów atmosferycznych.

Obie inwestycje wymagają koordynacji prac naziemnych i podziemnych, stąd decyzja o ogłoszeniu wspólnego przetargu. Ponadto pozwoli to skrócić czas prowadzonych robót oraz ograniczyć uciążliwości dla warszawiaków.

Tramwaj do Wilanowa

Projekt jest częścią dużej inwestycji – budowy torowiska ze stacji kolejowej Warszaw Zachodnia do Wilanowa. Trasa będzie miała blisko 20 km długości i połączy Wolę, Ochotę, Mokotów i Wilanów.

Czas przejazdu tramwajem z Wilanowa do stacji metra Pole Mokotowskie wyniesie około 18 minut, a do Dworca Zachodniego niespełna 30 minut.

